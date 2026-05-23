 Antrąją Kauno gimtadienio dieną laukia pramogų gausa, didieji koncertai ir įspūdingi šou

Antrąją Kauno gimtadienio dieną laukia pramogų gausa, didieji koncertai ir įspūdingi šou

2026-05-23 14:51
Edita Šileikė

Penktadienį Kauno gimtadienio šventė atidaryta vakariene Senamiestyje, prisėdus prie bendro stalo. Pajudėti kvietė ir diskotekos po atviru dangumi. Šeštadienį laukia dar gausesnė renginių programa ne tik Santakos parke, Kauno pilies prieigose, bet ir kitose miesto erdvėse.

Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena Antroji Kauno gimtadienio diena
618-asis Kauno gimtadienis.

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Nuo politikos
iki kultūros

Štai Nemuno saloje lauks festivalis „Audra“, kuriame skambės alternatyvioji muzika. Vienybės aikštėje bus galima pasinerti į bachata šokio svaigulį.

Santakos parke – tikra pramogų puokštė visiems lankytojams. Čia įsikūrusios ir šeimos erdvės, kuriose siūlomos įvairios edukacijos, aitvarų dirbtuvės, Kauno pilies pašonėje galima persikelti į Viduramžius, mugėje atrasti skanėstų bei dirbinių. Čia pat galima pasigrožėti ir klasikiniais automobiliais.

Vakarėjant Santakos parkas taip pat prisipildys muzika. Laukia Merūno Vitulskio, Gabrielės Vilkickytės, Roko Yan koncertai. Be to, pradėjus temti atsivers ir šviesos instaliacijų grožis.

Pagrindiniu Kauno gimtadienio akcentu taps finalinis ugnies, vandens ir muzikos šou „Stichijų Santaka“, kuris pakvies patogiai įsitaisyti netoli Kauno pilies ir nukreipti žvilgsnius į Neries upę.

Kam dar trūks veiksmo, galės energiją išlieti Rotušės aikštėje rengiamoje diskotekoje po atviru dangumi, kurioje bus lazerių ir akrobatų šou.

618-ojo Kauno gimtadienio šventė tęsis ir sekmadienį.

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Antroji Kauno gimtadienio diena
Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Antroji Kauno gimtadienio diena

Šiame straipsnyje:
Kauno gimtadienis
renginiai Kaune
pramogos

Naujausi komentarai

Komentarai

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Komentarai

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žiurovė
Šiandien gegužės 27d diena. Kiek galima rašyti apie tai kas įvyks, kas jau įvyko, ar čia sekančiu metų programa
0
0
Rebeka
Nepatinka, nedalyvauti, neikit, nesveskit!:) ko verkslenat
0
0
nu
Kaunui galima prilipdyti bet kurią gimtadienio dieną, nes niekas nežino tikslios.
0
-2
Visi komentarai (11)
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