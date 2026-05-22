Kauno miesto gimtadienis pradėtas šventine vakariene: susėdo prie bendro stalo Senamiestyje

Restoranai pakvietė prisėsti
Senamiestyje, Vilniaus gatvėje, restoranai bei kavinės išdėliojo šventinius stalus, juos papuošė staltiesėmis ir gėlėmis bei pakvietė visus prisėsti bendrai vakarienei. Tokia vakarienė jau tampa tradicija bendrystėje pradėti švęsti Kauno miesto gimtadienį.
Vieni barai kvietė pajausti lengvumą ir pasimėgauti neeiliniais burgeriais. Kiti restoranai prie bendro stalo susėdusius svečius ne tik vaišino gardžiais patiekalais ir gėrimais, bet leido ir iš arčiau susipažinti su aludarių profesinėmis paslaptimis ar pasimėgauti išskirtiniais skoniais, pajausti miesto charakterį ir į namus išsinešti gerą patirtį. Dar kitos viešosios maitinimo įstaigos Kauno gimtadienio proga pakvietė sustoti, pasimėgauti akimirka pačioje Senamiesčio širdyje.
„Svarbiausia – dalytis akimirkomis“, – tarstelėjo vieno restorano padavėja, jau nešusi garuojančius patiekalus šventinės vakarienės svečiams.
Geros nuotaikos dozė
Prie ilgo stalo susėdusius kauniečius ir miesto svečius džiugino gyvai atliekama muzikinė programa bei šokių ir meno darbų intarpai. Susirinkusieji tikino, kad nuotaika – pakylėta, o švęsti 618-ąjį Kauno gimtadienį jie nusiteikę visas tris dienas.
„Ir pernai buvom, iš šiemet kartu susirinkom ir dar daugiau draugų pasiėmėm į kompaniją. Rinkomės restoraną, kuriame šiaip nesame buvę, tad gaunam iš karto naują patirtį. Labai smagu, gera nuotaika, šauni vakarienės idėja“, – su šypsena kalbėjo Marija, atėjusi su pačiais artimiausiai žmonėmis.
„Pirmą kartą dalyvauju, tai įdomu, svarbu sudalyvauti, po to bus ir įspūdžiai“, – kalbėjo su drauge atėjusi ponia Janina.
„Nusiteikę gerai paošti. Po vakarienės planuojame Rotušės aikštės diskotekoje pratęsimą padaryti. Šeštadienį vėl laukia koncertai, bus daug veiksmo, reikės daug ir energijos, tai dabar sočią vakarienę užsisakėm“, – juokavo kita jaunuolių kompanija.
Gimtadienio akcentai
Penktadienio vakare kauniečių ir svečių dar laukia įvairios pramogos. Štai Santakos parke iki 21.30 val. dar galima pasimėgauti pučiamųjų instrumentų festivalio „BandFest Kaunas 2026“ nuotaika, Neryje ties „Laisvės kario“ paminklu veiks fontanų instaliacija.
Nuo 19 val. iš Aleksoto apžvalgos aikštelės sklis diskoteka po atviru dangumi, taip paskleisdama muziką po miestą. Dar viena atvira diskoteka lauks Rotušės aikštėje. Be to, sutemus lauks ir šviesos instaliacija ant Santakos tilto.
Kauno gimtadienio šventė vyks iki sekmadienio, tad ir savaitgalį netrūks įvairių renginių, koncertų, pramogų.
(be temos)
(be temos)
(be temos)