 Vasarai uždaromas eismas Kauno hidroelektrinės tiltu

Vasarai uždaromas eismas Kauno hidroelektrinės tiltu

2026-06-15 07:14
ELTOS inf.

Dėl Pietrytinio aplinkkelio statybos darbų nuo pirmadienio visai vasarai uždaromas pravažiavimas Kauno hidroelektrinės (HE) tiltu, pranešė vietos savivaldybė.

<span>Vasarai uždaromas eismas Kauno hidroelektrinės tiltu</span>
Vasarai uždaromas eismas Kauno hidroelektrinės tiltu / Kauno savivaldybės nuotr.

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Anot jos, nors dėl vykdomų darbų eismas Kauno HE tiltą bus uždarytas, gyventojų patogumui paliekamas pravažiavimas Pažaislio vienuolyno link.

Įsigaliojus eismo pokyčiams, vairuotojai taip pat raginami planuoti keliones iš anksto bei rinktis apylankas per kitas miesto gatves.

Kaip teigė Kauno savivaldybės Statybos valdymo skyriaus vedėjas Paulius Pachomovas, visus aplinkkelio statybos darbus planuojama užbaigti iki šio rudens.

Iš viso Pietrytinio aplinkkelio projektą sudaro 4 etapai. 11 kilometrų kelias sujungs magistralę A1 su „Via Baltica“ trasa Varšuvos kryptimi.

Užbaigus projektą, tikimasi pagrindinėse Petrašiūnų gatvėse sumažinti pravažiuojančio transporto srautus, triukšmą ir oro taršą.

Šiame straipsnyje:
kaunas
Kauno savivaldybė
tiltas
eismas
aplinkkelis

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