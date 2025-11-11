Žinia iš padangės: mergaitė parašė laišką Dievui ir gavo mįslingą atsakymą

Neįprasta istorija nutiko Somersete, Anglijoje, kur aštuonerių metų mergaitė, pykstanti ant tėvų, kurie atsisakė paimti dar vieną šunį, nusprendė kreiptis pagalbos tiesiai į aukštesnes jėgas. Ant voko ji užrašė adresą: „Dievui, Debesėlis 9, Padangė“.
Pasak „Newsweek“, labiausiai stebino tai, kad praėjus daugiau nei šešiems mėnesiams po laiško išsiuntimo, mergaitė gavo mįslingą atsakymą.
Mįslingo voko istorija
Mergaitės mama, kuri neatskleidė savo vardo, sakė, kad jos dukra buvo „tiesiog pamišusi dėl šunų“ ir labai nusiminė dėl tėvų atsisakymo paimti į šeimą dar vieną gyvūną iš prieglaudos. Supykusi mergaitė nuėjo į savo kambarį ir po valandos grįžo su voku, kurį nusinešė į gatvę ir įmetė į pašto dėžutę.
Po šešių mėnesių šeima gavo spausdintą laišką. Jis buvo adresuotas dukrai ir išsiųstas iš anksto apmokėtame „Karališkojo pašto“ voke. Tačiau ant jo nebuvo nei siuntėjo vardo, nei grąžinimo adreso, nei pašto ženklų. Dėl to tėvai „valandai buvo visiškai sutrikę ir išsigandę“, kol mergaitė paaiškino, kad jos parašytas laiškas buvo adresuotas Dievui, prašant išpildyti jos svajonę apie naują šunį. Gautame laiške buvo jaudinantis paaiškinimas.
„Atsiprašau, kad taip ilgai neatsakiau tau. Dievas sako, kad tikisi, jog neprieštarauji, kad tau rašo kažkas kitas, kuris jį pažįsta... Dievas nurodė man pasakyti tau, kad jis girdi kiekvieną maldą ir atsako į ją tinkamu laiku“, – rašoma laiške.
Gerumo svarba socialinio atstumo amžiuje
Laiške taip pat buvo padrąsinančių žodžių apie vaiko meilę šunims ir patarimų toliau tyrinėti gyvūnus ir galbūt kada nors su jais dirbti.
Mergaitės motiną sujaudino šis gestas, ji spėjo, kad siuntėjas greičiausiai buvo „gera siela, kuri, matyt, dirba „Karališkojo pašto“ rūšiavimo skyriuje“.
„Mano dukra buvo sužavėta. Ji ne visai supranta, kas parašė jai laišką, bet jai patiko už to slypinti paslaptis, ir visada malonu gauti atsakymą“, – sakė mergaitės mama.
Ji pažymėjo, kad ją „šokiravo“ didžiulis atsakas internete, tačiau ji džiaugėsi, kad jų istorija sujaudino tiek daug žmonių.
„Manau, kad nuostabu, jog šiais laikais, kai visi laikosi tokio socialinio atstumo, vis dar yra žmonių, dedančių tiek daug pastangų“, – reziumavo ji.
Naujausi komentarai