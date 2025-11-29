Apie tai praneša leidinys „The Sun“.
Nelaimė įvyko, kai laivas „Marella Explorer 2“, skirtas keliauti tik suaugusiems, vyko iš Madeiros salos į Kanarų salas.
Laivo kapitonas paskelbė pavojaus signalą ir iki minimumo sumažino greitį, kad būtų galima išgelbėti žmogų. Į nelaimę sureagavo ir Vokietijos jachta.
Laive peržiūrėjo vaizdo stebėjimo kameras. Į vandenį nuleido gelbėjimo plaustus ir greitojo reagavimo brigadą.
Nepaisant visų pastangų, dingęs keleivis iki šiol nerastas. Jo paieškos operacija vis dar tęsiasi.
Per tik suaugusiems skirto kruizinio laivo bortą iškrito ir dingo turistas

2025-11-29 12:45
2025-11-29 12:45
Turistas, plaukęs kompanijos TUI kruiziniu laivu į Kanarus, iškrito už borto ir dingo.
Per tik suaugusiems skirto kruizinio laivo bortą iškrito ir dingo turistas / AP nuotr.
