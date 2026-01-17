Nusikaltimas, pasibaigęs tragiška mirtimi, įvykdytas Pensilvanijos valstijoje naktį iš sausio 12-osios į 13-ąją.
Vakare 42-ejų metų Douglaz Dietzas atėmė iš sūnaus žaidimų konsolę „Nintendo Switch“ ir liepė jam eiti miegoti. Berniukas labai užpyko ant tėvo. Jis tėvų miegamajame surado raktą nuo seifo, išėmė iš jo pistoletą ir šovė D. Dietzui į galvą.
Pranešama, kad vyro išgelbėti nepavyko. Kai į įvykio vietą atvyko policijos pareigūnai, berniukas jiems papasakojo, kad užpyko ant žaidimų konsolę atėmusio tėvo. Pasak vaiko, tuo metu jis negalvojo apie savo veiksmų pasekmes.
Vienuolikmetį suėmė ir patalpino į laikino sulaikymo kamerą. Byla bus nagrinėjama sausio 22-ąją dieną. Nepaisant jauno amžiaus, atsisakyta kaltinamąjį išleisti į laisvę už užstatą.
Berniukas šovė į tėvą, nes šis iš jo atėmė žaidimų konsolę
Įpykęs vienuolikmetis berniukas šovė į savo tėvą. Tai atsitiko JAV, o apie protu nesuvokiamą įvykį praneša „The Guardian“.
