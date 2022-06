Vitaminų šaltinis – agrastai: naudokite juos ne tik uogienėms

Šviežio derliaus agrastai – jau pasirodė parduotuvių lentynose. Šios gėrybės – nuo seno lietuvių vertinamos, tačiau pastaruoju metu kiek primirštos. O veltui. Šios sodo gėrybės ne tik skanios, bet ir ypatingai vertingos sveikatai. Agrastuose gausu įvairiausių vitaminų ir kitų organizmui naudingų medžiagų. Be to, agrastus galima įvairiai panaudoti virtuvėje – iš jų ne tik virti nepaprasto skonio uogienes, bet ir derinti prie ant žarijų keptų mėsos ar žuvies patiekalų.

Mėgstami Anglijoje

Agrastai – ypatingomis savybėmis pasižyminčius uogos. Juose gausu vitaminų C, B1, E, P, fosforo ir kitų organizmui naudingų medžiagų. Be to, agrastuose yra ir labai nedaug kalorijų. 100 g agrastų jų randama vos 44.

Šios uogos yra plačiai auginamos visoje Europoje, o Anglijoje agrastai – viena populiariausių sodo gėrybių. Agrastų krūmai dažniausiai auga molingoje dirvoje, vėsiame, drėgname klimate. Augdami tinkamoje aplinkoje agrastų krūmai uogas užauginti gali net iki 10–20 metų.

Kaip teigia ji, nors Lietuvoje dažniausiai auginami žalieji agrastai – jų būna pačių įvairiausių spalvų: baltų, geltonų, netgi raudonųjų, beveik violetinės spalvos.

Ką pasigaminti?

Agrastai pasižymi pakankamai rūgščiu skoniu. Dažniausiai šiomis uogomis gardinamos įvairiausios uogienės, mat jos puikiai subalansuoja uogienių saldumą. Agrastai puikiai tinka ir desertų gamyboje: pyragų, netgi ledų ar šerbetų, jais gardinamos pavlovos, keksiukai, verdamos saldžios sriubos. Agrastai – puikus priedas glotnučiams ar kokteiliams, jais taip pat dažnai gardinamas natūralus jogurtas, varškė.

Prie agrastų puikiai tinka citrusai, mėtos. O, karštą dieną, iš šių uogų galima pasigaminti ir gaivaus gėrimo: tereikia gazuotą arba paprastą vandenį pagardinti ledukais, pridėti supjaustytų agrastų, mėtų ir įpilti šlakelį šeivamedžio sirupo, galiausiai viską išmaišyti.

Visgi, agrastai – puikus ingredientas gaminant ir pikantiškus patiekalus. Aagrastai ypatingai dera prie pačios įvairiausios žuvies. Be to, jie dažnai naudojami ir salotų gamyboje. Šios uogos salotoms suteikia saldžiarūgščio prieskonio. Agrastai dar nuostabesnio skonio įgauna, kai yra šiek tiek apdorojami karščiu ir pasaldinami. Apibarsčius cukrumi agrastus galima pakepti orkaitėje, arba juos išvirti puode panaudojant ne tik cukrų, bet ir cinamoną, kitus mėgstamus prieskonius. Jeigu mėgstate dar įmantresnius skonius – agrastus galima ir pamarinuoti. Tam prireiks vos kelių ingredientų: agrastų, šiek tiek baltojo vyno acto ir cukraus.

Pirmiausia reikėtų sumaišyti actą ir cukrų. Pavyzdžiui, 150 ml acto reikėtų apie 25 g cukraus. Šiuos ingredientus sumaišius, juos reikėtų šiek tiek pavirti ir leisti gautam mišiniui atvėsti, tačiau skystis šaltas būti neturi. Galiausiai šviežius agrastus reikėtų sudėti į stiklainius, ant jų užpilti acto ir cukraus mišinį, sandariai užsukti ir leisti jiems pasimarinuoti.

Taip paruošti agrastai puikiai tiks ir į salotas, ir kaip garnyras prie įvairiausių mėsos, žuvies patiekalų, ar užkandžių.

Glotnutis su kiviais, agrastais ir špinatais

Jums reikės:

2 kivių

2 bananų

saujos špinatų

saujos agrastų

1 a. š. ispaninio šalavijo sėklų

250 ml vandens

ledo kubelių

Gaminame:

Nulupkite kivius ir bananus, nuplaukite špinatus ir agrastus. Visus ingredientus (be ledo) sudėkite į trintuvą ir trinkite iki vientisos masės. Supilkite į stiklines, ir, jei norite, įdėkite po 2-3 ledo kubelius.

Salotos su kumpiu, mocarela, agrastais ir abrikosais

Jums reikės:

300 g abrikosų

100 g Parmos kumpio

150 g mocarelos

100 g gražgarsčių

50 g mėgstamų salotų

saujos agrastų

1⁄2 a. š. druskos

2 v. š. alyvuogių aliejaus

Gaminame:

Salotinėje sumaišykite gražgarstes ir gūžinių salotų lapus, perpjautus agrastus, pagardinkite druska ir apšlakstykite alyvuogių aliejumi. Ant grotelių porą minučių paskrudinkite nuluptus abrikosus, sudėkite juos į salotų dubenį. Taip pat sudėkite per pusę perpjautas kumpio riekeles, mocarelos gabaliukus, išmaišykite ir patiekite.

Agrastų uogienė

Jums reikės:

2 kg agrastų

1 kg cukraus

4 valg. šaukšt. šviežio, smulkiai tarkuoto imbiero

Gaminime:

Švarius agrastus suberkite į puodą ir kaitinkite tol, kol atsiras sulčių. Tuomet viską persunkite per sietelį. Gautą sunką supilkite atgal į puodą, suberkite cukrų ir sudėkite imbierą. Virkite tol, kol uogienė pradės tirštėti. Kai jis bus paruošta, supilstykite į šiltus sterilizuotus stiklainius ir sandariai uždarykite. Skanaus!