Lietuvoje ir pasaulyje vertinami pomidorai: ką skanaus iš jų pasigaminti?

Vien per penkis šių metų mėnesius „Maximos“ klientai nupirko per 11 procentų daugiau pomidorų, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Pomidorai naudojami salotoms, sriuboms, padažams, troškiniams, gėrimams ir garnyrui gaminti, tad ne veltui italai pomidorus pavadino „aukso obuoliais“.

Prekybos tinklo maisto gamybos vystymo skyriaus vadovas Aidas Poleninas atkreipia dėmesį, kad patiekalus iš pomidorų galima pasigaminti lengvai ir greitai. Ekspertas siūlo tris vasariškus receptus, kurie primins apie virtuvės klasiką ir atgaivins.

Šalta pomidorų sriuba

Reikės:

1 kilogramo pomidorų,

2 litrų kefyro,

kelių šakelių krapų,

ryšulėlio svogūnų laiškų,

skiltelės česnako,

žiupsnelio druskos ir pipirų.

Gaminimas. Pomidorus nuplikykite verdančiu vandeniu ir nulupkite odeles, sutrinkite smulkintuvu į vientisą masę ir supilkite kefyrą. Sudėkite susmulkintus svogūnų laiškus, krapus, prieskonius, įspauskite česnaką. Išmaišykite ir ragaukite.

Pomidorai su pelėsiniu sūriu

Reikės:

5 didelių pomidorų,

70-80 gramų pelėsinio sūrio,

3 šaukštų lydyto sviesto,

pusės stiklinės džiūvėsėlių,

šaukštelio džiovintų bazilikų,

šaukštelio cukraus,

žiupsnelio druskos ir pipirų.

Gaminimas. Pomidorus perpjaukite per pusę. Paruoškite prieskonius – sumaišykite baziliką, cukrų, druską ir pipirus. Prieskonių mišiniu pabarstykite pomidorus. Sumaišykite džiūvėsėlius su lydytu sviestu ir sutrupintu pelėsiniu sūriu, uždėkite masę ant pomidorų. Paruoštas pomidorų puseles sudėkite į kepimo skardą, uždenkite folija ir pašaukite į 180 laipsnių karščio orkaitę. Kepkite 5 minutes. Šis užkandis skanus tiek šiltas, tiek šaltas.

Pomidorų ir mocarelos salotos

Reikės:

250 gramų pomidorų,

250 gramų mocarelos sūrio,

poros šaukštų alyvuogių aliejaus ir tiek pat balzaminio acto,

žiupsnelio druskos ir pipirų,

kelių šviežio baziliko lapelių,

šiek tiek kedrinių pinijų.

Gaminimas. Pomidorus ir mocarelos rutuliuką supjaustykite riekelėmis. Išdėliokite lėkštėje vieną ant kito, apšlakstykite aliejumi ir balzaminiu actu, užberkite druskos ir pipirų, baziliko lapelių ir kedrinių pinijų. A. Poleninas teigia, kad šio klasikinio patiekalo skonis gali akimirksniu nukelti į saulėtąją Kaprio salą Italijoje.

Mitybos specialistai pomidorus vertina dėl gausybės šiose daržovėse esančių naudingųjų medžiagų. Be to, šimte gramų pomidorų yra tik 18 kalorijų. Pomidoruose yra organizmui vertingos folio rūgšties, vitaminų B6, A, C, E, K, taip pat – mineralų ir elektrolitų.