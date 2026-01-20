Tokios stiprios magnetinės audros nebuvo jau seniai

Šalyje magnetinė audra buvo fiksuota ir savaitgalį, tačiau, meteofor.lt duomenimis, geomagnetinis aktyvumas antradienį – gerokai stipresnis.
Kaune šiuo metu fiksuojama vidutinė audra, tačiau 14 val. ji smarkiai sustiprės, iki 7 balų, kas laikoma stipria audra.
Trečiadienį, sausio 21 d., geomagnetinis aktyvumas jau bus mažesnis. Ankstyvą rytą, 5 val., vyraus silpna audra, vertinama 5 balais. Vėliau stebimas tik nedidelis suaktyvėjimas.
Vilniuje situacija panaši. Tiesa, čia magnetinė audra fiksuota jau ryte, 8 val., tačiau 14 val., kaip ir Kaune, bus stebima stipri audra.
Situacija identiška ir Klaipėdoje.
Geomagnetinės audros yra Žemės magnetinio lauko sutrikimai, kuriuos sukelia Saulės žybsniai ir Saulės vėjo srovės. Šios audros gali paveikti tiek technologijas, tiek žmones.
5 balai jau laikomi riba, kai poveikį gali pajusti jautresnės sveikatos asmenys, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus, sergantys lėtinėmis ir kitomis ligomis.
Tokių audrų metu žmonės gali jausti apatiją, padidėjusį nerimą, dirglumą. Be to, gali padidėti polinkis į kraujo krešulių susidarymą, padidėti kraujospūdis, sutrikti miegas ir pasireikšti migrena, galvos skausmai.
Padidėjusio geomagnetinio aktyvumo laikotarpiu rekomenduojama:
- Vengti pervargimo;
- Palaikyti reguliarų miego režimą (7–9 valandos);
- Gerti pakankamai vandens;
- Sveikai maitintis;
- Riboti kavos ir alkoholio vartojimą;
- Vengti intensyvaus fizinio ir emocinio streso.
