„SpaceX“ atšaukė savo megaraketos „Starship“ bandomąjį skrydį

Tai buvo dar viena Elono Musko (Ilono Masko) raketos milžinės nesėkmė po virtinės sprogimų.
Pastaruoju metu kilusios problemos privertė kai kuriuos stebėtojus suabejoti, ar didžiausia ir galingiausia pasaulyje raketa galės nugabenti žmones į Mėnulį arba įgyvendinti E. Musko svajonę kolonizuoti Marsą.
Dešimtasis raketos startas iš „Starbase“ Pietų Teksase turėjo įvykti 18.30 val. vietos (pirmadienį 2.30 val. Lietuvos) laiku.
Tačiau maždaug 15 minučių prieš pakilimą „SpaceX“ atšaukė skrydį.
„Atšaukiame šiandienos dešimtąjį „Starship“ skrydį, siekdami išspręsti antžeminių sistemų problemą“, – teigiama socialiniame tinkle „X“ paskelbtame pranešime.
„SpaceX“ dar nepaskelbė naujos paleidimo datos, tačiau bendrovės svetainėje patalpintas atgalinis skaičiavimas rodytų, kad pirmadienio vakarą tuo pačiu metu bus bandoma atlikti dar vieną skrydį.
Kelių uždarymas netoli „Starbase“ rodo, kad pirmadienį ir antradienį buvo leista atlikti galimus bandymus.
„Patiria didelį spaudimą“
Valandos trukmės misija buvo suplanuota tam, kad būtų atlikta viršutinės raketos pakopos bandymų serija, o tada apatinė pakopa turėjo nukristi Indijos vandenyne.
Likus valandai iki starto atšaukimo, E. Muskas „X“ paskelbė, kad „Starship 10“ startuoja šįvakar“. Paprastai aktyvus „X“ vartotojas po žinios apie atšaukimą nepaskelbė jokio pranešimo.
„SpaceX“ taip pat anksčiau pranešė apie „techninį Starship atnaujinimą“, kuris, regis, neįvyko.
„Starship“ yra pagrindinė milijardieriaus „SpaceX“ įkūrėjo E. Musko ambicijų kolonizuoti Marsą dalis, o NASA tikisi modifikuotos versijos, kuri padėtų amerikiečiams sugrįžti į Mėnulį.
Tačiau viršutinė raketos pakopa – erdvėlaivis, skirtas įgulai ir kroviniui gabenti – sprogo per visus tris ankstesnius bandomuosius skrydžius šiemet.
123 metrų ilgio raketa sukurta taip, kad galiausiai būtų visiškai panaudojama pakartotinai, tačiau bendrovei dar nepavyko padaryti taip, kad viršutinė pakopa nugabentų krovinį į kosmosą arba grįžtų į paleidimo vietą.
„SpaceX“ tris kartus pavyko pagauti apatinę pakopą su milžiniškomis paleidimo bokšto „rankomis“, tačiau dešimtojo skrydžio metu to nebus bandoma padaryti.
Konsultacinės firmos „Analysys Mason“ kosmoso analitikas Dallasas Kasaboski (Dalasas Kasaboskis) prieš atšauktą paleidimą naujienų agentūrai AFP sakė, kad pastarojo meto nesėkmės pradeda drumsti „SpaceX“ reputaciją.
„Manau, kad ši misija patiria didelį spaudimą, – sakė jis. – Atlikome tiek daug bandymų, ir jie neįrodė savo patikimumo – sėkmės nepranoko nesėkmių.“
Net jei dešimtasis bandymas galiausiai pavyks, vis dar lieka didelių techninių kliūčių – nuo visiško ir greito pakartotinio naudojimo mažomis sąnaudomis iki įrodymo, kad pavyks orbitoje papildyti kuro atsargas, o tai yra būtina sąlyga tolimojo kosmoso misijoms.
