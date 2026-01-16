Iš požeminio namo – tiesioginė transliacija

Griffinų namai buvo atrasti XX a. pradžioje, vykdant kasinėjimus Palatino kalvoje, žaliame kalne, kuris iškyla virš Romos forumo.
Kalnas, esantis netoli Koliziejaus, buvo šventyklų ir žymių piliečių namų vieta Romos respublikos laikais nuo 509 m. pr. Kr. iki 27 m. pr. Kr.
Vėliau, Romos imperijos laikais, jis tapo aristokratų kvartalu, kai ant senųjų namų buvo pastatyti nauji rūmai.
Griffinų namas yra vienas tų ankstyvųjų respublikos laikų namų, kuris buvo paslėptas po žeme, kai imperatorius Domicianas I a. po Kr. virš jo pastatė savo rūmus.
Lankytojai iš tiesų nevaikščios po sunkiai pasiekiamas namo patalpas, į kurias galima patekti tik per pavojingai stačius požeminius laiptus.
Vietoj to, lankytojai virš žemės stebės, kaip ekskursijos vadovas, su ant galvos uždėtu išmaniuoju telefonu, nusileidžia į statinį ir vaikšto po jo kambarius, tiesiogiai pasakoja ir transliuoja apsilankymą.
Tiesioginė virtuali ekskursija turi kelis tikslus: ji leis lankytojams pamatyti vietas, kurios kitaip būtų neprieinamos.
Be to, ribojant žmonių skaičių kambariuose, tiesioginė transliacija apsaugos trapias freskas nuo per didelės drėgmės ir anglies dioksido.
Projekto vadovė Federica Rinaldi teigė, kad archeologai nedaug žino apie ten gyvenusią šeimą, bet pabrėžė, kad jie akivaizdžiai buvo turtingi.
Dekoracijų lygis primena kai kuriuos elegantiškus to laikotarpio Pompėjų namus: freskose dominuoja spalvingi dirbtinio marmuro motyvai, o grindų mozaikos sudarytos iš trimačių kubų.
„Jo vieta aukščiausiame kalno taške, išsidėstymas keliuose lygiuose, išnaudojant Palatino kalvos nuolydžius, šiandien rodo, kad tai tikrai buvo aukščiausio lygio pastatas“, – akcentavo F. Rinaldi.
Nuo kovo 3 d. tiesioginės transliacijos ekskursijos vyks kas savaitę, antradieniais, viena italų kalba, kita – anglų, tačiau numatoma, kad jų bus daugiau.
