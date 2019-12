Patarimai, kaip išsirinkti patikimą vaizdo registratorių

Tikrai ne paslaptis, kad susidūrimas su kita transporto priemone ir kitokio pobūdžio eismo įvykiai kelyje nėra maloniausi. Net jei ir niekas nenukenčia, patiriame nemažai streso ir nepatogumų ir viskas ne taip blogai, jei kaltininkas savanoriškai pripažįsta savo kaltę. Tačiau dažnai tenka į šiuos reikalus kištis policijai ir ieškoti tiesos.

Vaizdo registratorius gali praversti įvairiose situacijose. Vaizdo registratorius pravers tiems, kurie kasdien ir daug vairuoja. Situacija kelyje visada yra dinamiška, ypač dideliuose miestuose, kur reikia būti itin dėmesingiems. Juk pėstieji mėgsta kirsti kelią neleistinose vietose, pavojingas situacijas sudaro dviratininkai ir paspirtukų vairuotojai. Turėdami vaizdo registratorių galėsite jaustis saugiau, ypač įvykus eismo įvykiui, kurio aplinkybės skirtingoms pusėms atrodys kitaip arba kaltininkas nenorės pripažinti savo kaltės. Taip pat vaizdo registratorius bus naudingas keliaujantiems savo automobiliu. Kamera visos kelionės metu fiksuos įdomias ir gražias vietas ir galės pasitarnauti atgaminant vietą, kurioje buvo nuklydimas nuo pagrindinės trasos.

Į kokius parametrus atkreipti dėmesį renkantis vaizdo registratorių?

Vaizdo registratorius pirmiausia turėtų užtikrinti maksimaliai gerą vaizdo įrašymo kokybę. Kuo aukštesnė vaizdo įrašymo kokybė, tuo daugiau detalių bus galima pamatyti įrašuose. Užfiksuoti įrašai turėtų be problemų leisti pamatyti transporto priemonės registracijos numerius ar vairuotojo veido bruožus. Kiekvienas vaizdo registratorių gamintojas pateikia išsamius savo įrenginių parametrus, tačiau Varle.lt specialistai renkantis šį įrenginį rekomenduoja taip pat susirasti ir pasižiūrėti internete filmukus, kuriuos įrašė tas konkretus modelis. Tiesa, įrašų kokybė internete paprastai būna suglaudinta, tačiau ji leis sudaryti preliminarų siūlomos kokybės vaizdą.

Vaizdo registratoriaus filmavimo raiška

Kuo didesnė filmavimo raiška, tuo geresnės kokybės bus įrašytas vaizdas. Taip pat didesnė raiška reiškia didesnį atmintyje įrašomų dokumentų dydį, kuris reikalauja didesnės vidinės atminties. Kokį vaizdo registratorių rinktis? Varle.lt specialistai rekomenduoja rinktis Full HD (1080p) raiškos vaizdo registratorių. Paprastesni, pigesni ir ne tokį didelį detalumą užtikrina HD (720p) raiškos modeliai.

Vaizdo registratoriaus filmavimo sklandumas

Labai svarbus yra vaizdo sklandumo parametras, kuris išreiškiamas kadrų per sekundę sparta. Rekomenduojama rinktis vaizdo registratorių, kuris pasižymi mažiausiai 30 kadrų per sekundę filmavimu. Geriausių vaizdo registratorių kameros gali filmuoti net 60 kadrų per sekundę sparta. Tokie vaizdo įrašai vėliau gali būti atkuriami sulėtintu tempu su išlaikytu sklandumu. Tai turi įtakos ne tik geresnei vaizdo įrašų atkūrimo kokybei, bet taip pat padidina numerių įskaitomumo galimybes.

Vaizdo registratoriaus objektyvo lęšių tipas

Labai svarbi yra medžiaga, iš kurios pagamintas vaizdo registratoriaus objektyvas. Paprastai jie būna dviejų tipų: pagaminti iš plastiko arba stikliniai. Stikliniai objektyvai pasižymi žymiai geresne kokybe ir patvarumu. Brangesni modeliai taip pat gali turėti filtrą ant stiklo, kuris sumažina saulės atspindžių intensyvumą.

Vaizdo registratoriaus objektyvo diafragma

Varle.lt specialistai siūlo atkreipti dėmesį į vaizdo registratoriaus objektyvo diafragmą. Ją žymi parametras f/x.y. Kuo mažesnė čia skaičių reikšmė, tuo objektyvo kokybė geresnė. Kokybiškų kamerų diafragmos turi f/1.8 arba net f/1.6 diafragmas. Bendrai, kuo mažesnė diafragmos reikšmė, tuo didesnis šviesos kiekis patenka ant matricos. Tai itin svarbu filmuojant prasto apšvietimo sąlygomis arba naktį.

Naktinis režimas – parkavimo vietos stebėjimo režimas

Jeigu ketinate vaizdo registratorių naudoti kaip automobilio stebėjimo naktį įrenginį, Varle.lt specialistai rekomenduoja rinktis modelį, kuris aprūpintas LED arba IR diodais. Dažniausiai tokie diodai lydi monitoringo funkciją parkavimosi metu, kai vaizdo registratorius būna budėjimo režime, o susidūrimo atveju, kamera pradeda filmuoti.

Įrašo apsaugos funkcija

Automatinė įrašomo dokumento apsauga nuo atsitiktinio ištrynimo ar perrašymo gali būti įjungta atitinkamo, specialaus mygtuko dėka.

Koks objektyvo matymo kampas bus geriausias?

Kuo platesnis objektyvo matymo kampas, tuo platesnį kadrą yra pajėgi apimti kamera. Svarbu įrašyti viską, kas vyksta priešai automobilio priekinį stiklą. Tai svarbu, nes, pavyzdžiui, 170 laipsnių matymo kampu pasižyminti kamera gali užfiksuoti akimirką, kai iš šono privažiuoja kita transporto priemonė arba perėjoje atsiranda pėsčiasis, o kamera su 120 laipsnių matymo kampu jau su tokiomis situacijomis gali nesusitvarkyti. Tačiau, Varle.lt specialistų manymu, nei vienos šių kamerų nevertėtų diskvalifikuoti, nes platesnis kampas taip pat turi savo silpnąsias puses: vaizdas kraštuose gali būti labiau deformuotas. Paprastai labiausiai rekomenduojami yra vaizdo registratorių modeliai, kurie turi 140 – 170 laipsnių matymo kampą.

Vaizdo registratorių funkcijos

Varle.lt specialistai taip pat siūlo atkreipti dėmesį į kelias įdomias papildomas vaizdo registratorių funkcijas.

Automobilio kamera su atbulinės eigos jutikliu

Tokio tipo vaizdo registratorius sudaro dvi kameros. Pirmoji yra tvirtinama prie priekinio automobilio stiklo, antroji – prie galinio ir įrašo viską, kas vyksta gale, o esant poreikiui gali pasitarnauti kaip atbulinės eigos kamera. Toks vaizdo registratorius su atbulinės eigos kamera yra labai praktiškas sprendimas.

Belaidis jungiamumas

Jeigu jums nepatinka laidų raizgalynės, idealus sprendimas bus vaizdo registratorius su WiFi funkcija. Paprastai tokie modeliai gali tiesiogiai persiųsti vaizdą į jūsų mobilųjį įrenginį – išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį. Tokie vaizdo registratoriai pasižymi ne tik paprastu naudojimu, bet ir puikiu duomenų perdavimo greičiu.

Priedai vaizdo registratoriui

Išsirinkę konkretų vaizdo registratoriaus modelį, siūloma pagalvoti apie pagrindinius priedus, kurie lems patogesnį naudojimąsi. Varle.lt specialistai rekomenduoja įsigyti laikiklį (siurbtuką) kamerai, cigarečių degiklio adapterį – micro USB, filtrą objektyvui.