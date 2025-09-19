Likus kelioms savaitėms iki Nobelio premijų mokslininkams išdalyti „Šnobelio“ apdovanojimai

35-oji kasmetinė „Šnobelio“ premijos įteikimo ceremonija, kurią organizuoja mokslo humoristinis žurnalas „Annals of Improbable Research“, surengta likus vos kelioms savaitėms iki tikrųjų Nobelio premijų paskelbimo.
Toliau apžvelgiame 10 šių metų „Šnobelio“ premijos laureatų.
Dryžiai ir musių atbaidymas
Japonų tyrėjų komanda laimėjo „Šnobelio“ biologijos prizą, parodydama, kad zebrų dryžių piešimas ant karvių sumažina tikimybę, kad musės joms įkąs.
Kol vienas iš tyrėjų, atsiimdamas prizą, sakė kalbą, jo kolegos, nešini musių atvaizdais, sukiojosi aplink mokslininką – kol jis nusivilko švarką, parodydamas marškinius su zebrų dryžiais.
Driežai, mėgstantys picą
„Šnobelio“ premiją už mitybą ketvirtadienio vakarą gavo tyrimas, teigiantis, kad Togo kurortuose vaivorykštiniai driežai, vogdami maistą iš poilsiautojų, labiausiai mėgsta keturių sūrių picą.
Padėkos kalboje, parašytoje italų tyrėjo Lucos Luiselli (Liukos Luiselio), kurią perskaitė prancūzė Nobelio premijos laureatė Esther Duflo (Ester Duflo), sakoma, kad jis ir jo komanda „tiesiog norėjo atsakyti į seniai mokslininkams kilusį klausimą: kas nutinka, kai driežas atranda sūrį ir angliavandenius“.
„Dabar mes žinome – ir atsakymas yra toks: jie elgiasi kaip italai“, – nurodė tyrėjas.
Alkoholis ir užsienio kalba
Mokslininkų komanda iš Nyderlandų, Vokietijos ir Jungtinės Karalystės (JK) laimėjo „Šnobelio“ taikos premiją už tyrimą, kuris parodė, kad saikingas alkoholio vartojimas padeda aiškiau kalbėti bet kuria užsienio kalba.
Ceremonijos metu perskaitytame šių mokslininkų pranešime teigiama, kad tyrimą jie sugalvojo atlikti leisdami laiką bare per vieną iš tarptautinių konferencijų, ir pastebėjo, kad „nuo alkoholio apsvaigę vokiečiai paprastai geriau šneka olandiškai nei blaivūs jų tautiečiai“.
Jie nustatė, kad nedidelė alkoholio dozė, mažesnė nei pinta alaus, gali padidinti pasitikėjimą savimi.
Tačiau jie pabrėžė, kad alkoholį vartoti reikia atsakingai ir kad nepataria naudoti svaigiųjų gėrimų kaip kalbos mokymosi priemonės.
Gumulėliai makaronų padaže
Fizikos premija atiteko Europos tyrėjams už atradimus, susijusius su makaronų padažu, ypač kaip gaminant legendinį itališką patiekalą „cacio e pepe“ išvengti gumulėlių.
„Galbūt visi manote, kad šis darbas patvirtina visus stereotipus apie italus, pavyzdžiui, kad mes galvojame tik apie maistą, bet tai netiesa“, – ceremonijoje sakė vienas iš italų tyrėjų, segėdamas netikrus ūsus ir didžiulę virėjo kepurę.
„Girti“ šikšnosparniai
Aviacijos srityje prizas atiteko mokslininkams, kurie nustatė, kad fermentuotuose vaisiuose esantis alkoholis sutrikdo šikšnosparnių gebėjimą skraidyti ir naudoti echolokaciją orientacijai.
Skelbiama, kad tyrimo metu mokslininkai šikšnosparniams davė etanolio.
„Problema ta, kad šikšnosparniams tai patinka“, – ceremonijos metu pajuokavo vienas iš šio tyrimo mokslininkų.
Nagų augimo analizė
„Literatūros premija atiteko velioniui JAV tyrėjui Williamui B. Beanui (Viljamui B. Binui) už 35 metus nuosekliai fiksuotą ir analizuotą savo nagų augimą.
Ceremonijos metu W. B. Beano sūnus Bennettas (Benetas) pasakojo, kad jo tėvas nudildydavo tik nedidelę savo nagų dalį, o tada atidžiai stebėdavo, kaip jie auga.
„Jei esi ypatingas ir tai žinai“
Kas nutinka, kai narcizui pasakai, kad jis protingas? Į šį klausimą atsakymų ieškojo tyrėjai iš Lenkijos, Kanados ir Australijos, laimėję apdovanojimą psichologijos kategorijoje.
Atliekant tyrimą mokslininkų komanda prašė publikos dainuoti kartu: „Jei esi ypatingas ir tai žinai, suplok“.
Kūdikiai ir česnakas
„Šnobelio“ premija už tyrimą pediatrijos srityje atiteko JAV mokslininkų duetui, tyrusiam, ką patiria žindomas kūdikis, kai jo motina valgo česnaką.
Ceremonijos metu premijos laureatė Julie Mennella (Džuli Menela) sakė, kad tyrime dalyvavusių žindančių moterų anksčiau buvo prašoma valgyti prėską maistą, o tyrimas atskleidė, kad jų kūdikiai „mėgavosi česnako skoniu“.
Teflonas
Chemijos premija atiteko komandai iš JAV ir Izraelio už tyrimą, kuriuo siekta sužinoti, ar valgant tefloną, kuriuo padengiami metaliniai puodai ir keptuvės – žmonės jaustųsi sotūs, nepadidindami suvartojamų kalorijų.
Smirdanti avalynė
Inžinerijos premija buvo skirta dviem tyrėjams iš Indijos už tyrimą, nagrinėjantį, „kaip nemaloniai kvepiančios avalynės kvapas veikia nesmirdančių batų lentynos naudojimą“.
„Jutikliai, skirti aptikti kvapo intensyvumą, mus nuvylė, todėl pasitelkėme drąsių žmonių nosis“, – pareiškė tyrėjai iš Indijos.
