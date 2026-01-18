Katastrofos šešėlis virš Antarktidos: kas vyksta su „Paskutinio teismo“ ledynu?

Antarktidos Thwaites ledyną, dar vadinamą „Paskutinio teismo“ ledynu, per pastaruosius metus sudrebino šimtai seisminių įvykių. Mokslininkai perspėja, kad šio ledyno destabilizacija galėtų turėti labai rimtų pasekmių, praneša „Futurism“.
Australijos nacionalinio universiteto seismologas Thanh-Son Pham 2010–2023 m. identifikavo 362 anksčiau neužfiksuotus seisminius įvykius. Dauguma jų fiksuota Vakarų Antarktidoje – regione, kuriame yra Thwaites ir Pine Island ledynai.
T.-S. Pham sukūrė algoritmą, leidžiantį aptikti bangų modelius, užfiksuotus Antarktidoje veikiančių seisminių stočių. Remdamasis duomenimis, jis nustatė, kad 245 iš 362 užfiksuotų įvykių įvyko Thwaites ledyne. Mokslininko vertinimu, dalį šių virpesių galėjo sukelti ledkalnių skilimas ir griuvimas į vandenyną.
Žurnale „Geophysical Research Letters“ paskelbtame tyrime teigiama, kad šis milžiniškas ledo masyvas gali būti dar trapesnis, nei manyta anksčiau, o vyriausybių pastangos stabdyti visuotinį atšilimą – nepakankamos.
Mokslininkai nerimauja ne tik dėl vandens kiekio, kuris galėtų patekti į vandenyną, bet ir dėl to, kad Thwaites veikia kaip savotiškas „ledo kamštis“ Vakarų Antarktidos ledo šelfe – jis pristabdo didesnių ledo masių slinkimą į jūrą.
Ledyno destabilizacija galėtų reikšmingai padidinti potvynių riziką pakrančių zonose visame pasaulyje – kai kuriose prognozėse minimas 0,6–3 metrų (2–10 pėdų) lygio poveikis.
Ekologai ir klimato tyrėjai jau anksčiau įspėjo, kad spartėjant Antarktidos ledo tirpimui dalis pakrančių miestų ilgainiui atsidurtų po vandeniu.
