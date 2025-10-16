Karjero dugne – dinozaurų pėdsakai

Po tonomis grunto Dewars Farm karjere aptiktas dinozaurų „greitkelio“ ruožas.
Tai buvo milžiniški keturkojai, ilgakakliai, augalėdžiai gyviai, kurių kūnas galėjo siekti iki 18 m ilgio, jie gyveno Žemėje prieš 166 mln. metų.
Oksfordšyre esančiame karjere dabar tarsi atsiveria langas į jų priešistorinę praeitį.
Šios vasaros kasinėjimai šioje vietoje atskleidė vieną ilgiausių pėdsakų takų, kada nors rastų pasaulyje.
Dewars Farm karjeras jau seniai siejamas su dinozaurais, 1990-aisiais čia buvo aptikta keletas pėdsakų takų, o praėjusiais metais mokslininkai rado 200 didžiulių pėdsakų, paliktų visame karjero dugne.
Šiais metais komanda atkasė dar daugiau pėdsakų kitoje karjero dalyje.
Takas driekiasi nuo vieno karjero galo iki kito ir yra 220 m ilgio, tad tai yra vienas ilgiausių kada nors rastų ištisinių pėdsakų takų.
„Mes atradome kažką, ko žmonės dar niekada nematė. Toks didelis radinys yra labai retas“, – kalbėjo Birmingamo universiteto paleontologė Kirsty Edgar.
Šioje vietoje taip pat rasta mažesnių pėdsakų, kuriuos paliko dvikojis mėsėdis dinozauras, vadinamas megalosauru.
Šie iki 9 m ilgio juros periodo padarai, klajodami po teritoriją, paliko išskirtinius trijų pirštų pėdsakus.
Pėdsakai yra neįtikėtinas šaltinis tyrėjams, jie suteikia visiškai kitokią informaciją nei fosilijos.
Pėdsakai gali atsakyti į klausimus, kaip dinozaurai bendravo – ar gyveno vieni, ar bandoje, ar buvo persekiojami, ar tiesiog ramiai vaikščiojo.
Visi aptiktieji pėdsakai veikiausiai buvo palikti per kelias savaites, bet kaip jie galėjo išlikti po 166 milijonų metų?
„Kad susidarytų pėdsakai, reikia, kad nuosėdos būtų tinkamos konsistencijos, tinkamo tipo ir tinkamoje aplinkoje“, – teigė K. Edgar.
Nereikia nė sakyti, kad juros periode Oksfordšyro aplinka buvo visiškai kitokia.
Tektoninės plokštės, kurios formuoja dabartinius Žemės žemynus, nuolat juda.
Prieš milijonus metų Jungtinė Karalystė buvo dalis žemyno, buvusio daug arčiau pusiaujo, šalia seklios tropinės jūros.
