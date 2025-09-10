Londonas ir Paryžius į rusų provokaciją Lenkijoje reaguoja santūriai

Jungtinės Karalystės (JK) premjeras Keiras Starmeris (Kiras Starmeris) trečiadienį Rusijos dronų įsiveržimą į Lenkijos oro erdvę pavadino „itin neapgalvotu“ veiksmu ir pareiškė, kad tai rodo Rusijos prezidento Vladimiro Putino „akivaizdų taikos nepaisymą“.
„Rusijos dronų įsiveržimas yra šiurkštus ir precedento neturintis Lenkijos ir NATO oro erdvės pažeidimas, keliantis didelį nerimą“, – sakoma K. Starmerio pareiškime.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas trečiadienį pareiškė, kad Rusijos dronų įvykdytas Lenkijos oro erdvės pažeidimas yra nepriimtinas, ir taip pat paragino Maskvą nutraukti savo beatodairišką elgesį.
„Rusijos dronų įsiveržimas į Lenkijos oro erdvę per Rusijos ataką prieš Ukrainą yra tiesiog nepriimtinas“, – socialiniame tinkle „X“ pareiškė Prancūzijos prezidentas.
„Raginu Rusiją nutraukti tokį beatodairišką elgesį“, – pridūrė jis.
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas trečiadienį pareiškė, kad per naktį nustatyta 19 šalies oro erdvės pažeidimų, pasak jo, trys dronai buvo numušti.
Per daugiau nei trejus metus trunkančią Rusijos invaziją į Ukrainą rusų dronai ir raketos kelis kartus buvo kirtę Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Rumunijos oro erdvę.
Lenkijoje šiuo metu gyvena daugiau kaip milijonas ukrainiečių pabėgėlių ir ji yra pagrindinis Vakarų humanitarinės ir karinės pagalbos karo nuniokotai šaliai tranzito punktas.
