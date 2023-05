Išmaniosios ausinės, kurios simbolizuoja ateitį: „Huawei FreeBuds 5“ apžvalga

Pastarieji metai technologijų vartotojams pasiūlė daugybę technologinių naujovių, kurių gausoje įmanoma ir pasimesti. Tam, kad kelionė išmaniųjų įrenginių pasaulyje nepasirodytų pernelyg paini – kviečiame kartu įvertinti naująsias „Huawei“ belaides ausines „FreeBuds 5“.

Garso kokybė išlieka svarbiausiu išmaniųjų belaidžių ausinių parametru

Prieš renkantis išmaniąsias ausines, visada reikia įvertinti svarbiausius garso parametrus. Tad kaip šioje srityje sekasi „FreeBuds 5“?

„Huawei“ nuotr.

Iki šiol moderniausių „Huawei“ ausinių kūrėjai akcentuoja laimėjimus garso kokybės srityje – „FreeBuds 5“ išmaniosios ausinės įvertintos aukščiausius garso standartus žyminčiu „Hi-Res“ sertifikatu.

Optimalias klausymosi patirtis užtikrina dvigubos magnetinės grandinės dinaminis garsiakalbis, kuris veikia kartu su aerodinaminio garso slėgio padidinimo technologija. Abu sprendimai užtikrina galingesnę garso patirtį bei didesnę diafragmos amplitudę. Todėl vartotojai gali mėgautis itin sklandžiai perteikiamais aukštaisiais ir žemaisiais dažniais, kurių atsakas prasideda nuo 16Hz.

„FreeBuds 5“ taip pat pasižymi galingomis akustinėmis savybėmis dėl novatoriškai integruoto atskiro garsiakalbio, baterijos modulio ir valdymo plokštės architektūros. Kadangi visi komponentai veikia nepriklausomai vienas nuo kito, sudaromos sąlygos dar raiškesnei garso kokybei.

Be to, dėl pažangiausių garso algoritmų, belaidės ausinės užtikrina itin plačią adaptyviojo ekvalaizerio (EQ) diapozono kaitą: garsas nuo 100 Hz iki 2000 Hz gali pakisti vos per 2 sekundžių laikotarpį.

Originalus dizainas

Nors garsas yra svarbus, modernių išmaniųjų ausinių inovacijos ties tuo neapsiriboja. Todėl ausinių išvaizda ir patogumas nusipelno atskiro dėmesio.

Vientisi „FreeBuds 5“ ausinių išlenkimai sustiprina futuristinį pojūtį, o „C“ formos dizainas užtikrina vartojimo patogumą. Belaidės ausinės prisitaiko prie klausytojo ausies kanalo struktūros, nustatytų klausymo parametrų ir norimo garsumo lygio, todėl visi „FreeBuds 5“ vartotojai gali įvertinti svarbiausius muzikos kūrinio elementus.

Belaides ausines galite rinktis iš trijų stilingų spalvų: keramikinės baltos, šerkšno sidabrinės ir koralinės oranžinės.

Stilingumo įspūdį sustiprina dailus įkrovimo dėklas su žėrinčiu matiniu korpusu. Dailiai išlenkta forma suteikia ne tik prabangos, bet ir patogumo jausmą – ausines itin lengva išimti iš dėklo.

Be to, belaidėms ausinėms suteiktas „IPX4“ atsparumo sertifikatas, kuris užtikrina atsparumą dulkėms ir vandens purslams.

Baterija, kuri užtikrina ilgai trunkantį klausymo malonumą

Naujųjų belaidžių „FreeBuds 5“ ausinių gamintojai pasiūlė išspręsti ir dažniausiai pasitaikantį šios technologijos trūkumą – pernelyg greitai išsikraunančią bateriją. Todėl moderniosios „Huawei“ ausinės pasižymi tikrai patvaria baterija: išjungus ausinių triukšmo slopinimo funkciją su įkrovimo dėklu išmaniosios ausinės palaiko 30 valandų muzikos atkūrimą.

Be to, vienu įkrovimu jos veikia iki 5 valandų, o dėl itin efektyvaus greitojo įkrovimo, vos po 5 minučių krovimo ausinės užtikrins net 2 valandų naudojimąsi. Todėl turintys šias ausines galės užmiršti ne laiku ir ne vietoje išsikraunančias belaides ausines.

„Huawei“ nuotr.

Pažangios funkcijos

Išmanios ausinės „FreeBuds 5“ gali būti prijungtos net prie dviejų įrenginių tuo pačiu metu – išmaniojo telefono ar nešiojamo kompiuterio. Tai ypač patogu, jei reikia atlikti kelias skirtingas užduotis vienu metu.

Naujausios „Huawei“ ausinės palaiko ne tik „EMUI“, bet ir „iOS“ bei „Android“ operacines sistemas, todėl jas gali naudoti ir skirtingų mobiliųjų įrenginių savininkai. Tai suteikia laisvės pojūtį, kadangi vartotojai gali lengvai prisijungti prie savo įrenginių bei atlikti reikiamas užduotis.

Svarbu ir tai, kad išmaniosios ausinės užtikrina patogų valdymą gestais, todėl visas funkcijas galite reguliuoti iš kišenės neišsitraukus išmaniojo telefono.

Apibendrinant, moderniausios „Huawei“ išmaniosios ausinės „FreeBuds 5“ išsiskiria ne tik futuristiniu dizainu, bet ir užtikrina aukščiausios kokybės garsą. Todėl šios belaidės ausinės turėtų patikti skirtingų poreikių vartotojams, ieškantiems pažangiausių klausymosi patirčių.