Zodiako ženklų stiprybės ir silpnybės: ką apie tave sako žvaigždės?

Kas lemia mūsų stiprybes ir silpnybes?
Astrologai teigia, kad šiuos bruožus formuoja trys pagrindiniai veiksniai – valdantieji planetų deriniai, priklausymas tam tikrai stichijai (ugniai, žemei, orui ar vandeniui) ir įgimtas asmenybės tipas.
Ugnies ženklai (Avinas, Liūtas, Šaulys) – energingi ir entuziastingi, bet kartais pernelyg impulsyvūs.
Žemės ženklai (Jautis, Mergelė, Ožiaragis) – patikimi ir praktiški, tačiau gali būti užsispyrę.
Oro ženklai (Dvyniai, Svarstyklės, Vandenis) – intelektualūs ir komunikabilūs, bet kartais nutolę nuo jausmų.
Vandens ženklai (Vėžys, Skorpionas, Žuvys) – emocingi ir empatiški, nors dažnai pernelyg jautrūs.
Avinas – ryžtingas, bet nesaugus
Avinas gali pasiekti viską, ką tik užsibrėžia – jam nėra per aukštų kalnų. Tačiau po stipriu fasadu kartais slepiasi abejonės savimi, galinčios pamažu pakirsti pasitikėjimą.
Jautis – ištikimas, bet užsispyręs
Jautis – vienas patikimiausių žmonių tavo gyvenime, ypač kai aplink viskas griūva. Vis dėlto jo užsispyrimas ir polinkis laikyti nuoskaudas gali tapti iššūkiu net artimiausiems.
Dvyniai – universalūs, bet nekantrūs
Dvyniai geba prisitaikyti prie bet kokios situacijos – jie tarsi grįžta iš miško vadovaudami gaujai. Tačiau jų kantrybė trumpa, ir nusivylus žmogumi antrų šansų paprastai nebūna.
Vėžys – aistringas, bet uždaras
Po Vėžio apsauginiais šarvais slypi ištikima ir gili meilė, deja, dažnai neišsakyta – šis ženklas sunkiai dalijasi tuo, kas vyksta jo širdyje.
Liūtas – pasitikintis, bet dominuojantis
Liūtas gimęs būti dėmesio centre. Jis spinduliuoja pasitikėjimu, tačiau kartais šis įsitikinimas savo teisumu priverčia paminti kitų jausmus.
Mergelė – perfekcionistė, bet savikritiška
Tvarkinga, kruopšti, atsakinga – Mergelė visada pasiruošusi viską sutvarkyti. Tačiau jos vidinė abejonė dažnai paverčia ją pačia griežčiausia savo kritike.
Svarstyklės – empatiškos, bet neapsisprendžiančios
Svarstyklės puikiai jaučia kitų emocijas, geba išklausyti ir paguosti. Tačiau sprendimų priėmimas ir konfliktų baimė kartais neleidžia suprasti, kokios pusės jos laikosi.
Skorpionas – intensyvus, bet paslaptingas
Skorpionas – gilus ir aistringas, jo artumas – tikras išbandymas. Nors jis rūpinasi kitais, savo jausmus slepia po tvirtu šarvu, kurį retam pavyksta perprasti.
Šaulys – spontaniškas, bet nepastovus
Šaulys moka pasakoti taip, kad visi klausosi užgniaužę kvapą. Tačiau nors jis geba uždegti svajonėmis, realybėje išlaikyti pažadus jam sunkiau.
Ožiaragis – siekiantis tikslo, bet neatlaidus
Ožiaragis – ambicingas ir atkaklus, kol nepasiekia užsibrėžto tikslo, nenurimsta. Bet kartu jis retai atleidžia klaidas – tiek savo, tiek kitų.
Vandenis – filosofiškas, bet atitolęs
Vandenis svajoja pakeisti pasaulį ir mąsto plačiai. Vis dėlto jo vienišas, uždaras būdas trukdo užmegzti tvirtus santykius su žmonėmis.
Žuvys – svajingos, bet pernelyg jautrios
Žuvų vaizduotė gali nuvesti toli nuo kasdienybės. Jos švelnios ir rūpestingos, tačiau dėl savo jautrumo lengvai įsiskaudina ir kartais pasijunta aukomis.
Pastaba: astrologija, tarologija, numerologija, būrimas ar ekstrasensorika nėra mokslai, todėl prognozės ne visuomet išsipildo šimtu procentų. Ši informacija turi pramoginį pobūdį ir turėtų būti vertinama kaip galimų įvykių tikimybė. Kiekvienas žmogus pats kuria savo likimą – jei tik turi drąsos ir įkvėpimo keisti savo gyvenimą į geresnį.
