Numerologai atskleidė, kokių spalvų vengti drabužiuose

Gimusieji 1, 10, 19 arba 28 dieną
Šiomis dienomis gimusius žmones valdo Saulė, todėl jų gyvenime juoda ir pilka laikomos nelaimingiausiomis spalvomis. Manoma, kad tokie drabužiai gali slopinti natūralią saulės energiją, susilpninti charizmą ir pasitikėjimą savimi.
Gimusieji 2, 11, 20 arba 29 dieną
Šiomis dienomis gimusių žmonių gyvenimus valdo Mėnulis. Jiems patariama vengti juodos, pilkos ir tamsiai mėlynos spalvų savo garderobe. Šie gilūs, tamsūs atspalviai gali sukelti psichologinį spaudimą, destabilizuoti emocinę būseną ir išprovokuoti stresą.
Gimusieji 3, 12, 21 arba 30 dieną
Šiems žmonėms įtakos turi Jupiteris. Renkantis kasdienius drabužius, venkite baltos, kreminės, sidabrinės ir juodos spalvų. Kadangi jie neatitinka šių datų energetinio lygio, juos dėvint gali kilti depresijos ir demotyvacijos jausmas.
Gimusieji 4, 13, 22 arba 31 dieną
Tie, kurie švenčia savo gimtadienį šiomis datomis, yra paveikti Rahu planetos. Jiems patariama itin atsargiai naudoti savo garderobe baltą, sidabrinę, raudoną ir geltoną spalvas. Šios taisyklės nepaisymas gali sukelti padidėjusį nerimą ir depresiją.
Gimusieji 5, 14 arba 23 dieną
Šios dienos siejamos su Merkurijumi. Šių dienų atstovai pasižymi gana jautria energija, todėl jiems nerekomenduojamos juoda, tamsiai mėlyna ir tamsiai pilka spalvos. Jos gali atimti iš žmogaus jėgas, padaryti jį mažiau energingą ir sukelti vidinės sumaišties jausmą.
Gimusieji 6, 15 arba 24 dieną
Šių datų globėja yra Venera, kuri simbolizuoja grožį, prabangą ir meilę. Juoda, violetinė, tamsiai pilka ir tamsiai ruda spalvos jiems nepalankios. Jos veikia kaip blokai, trukdantys sustiprėti ir laisvai reikšti meilės energiją.
Gimusieji 7, 16 arba 25 dieną
Šiomis dienomis gimusius žmones veikia Ketu. Astrologai juos perspėja nedėvėti rudos, pilkos ir mėlynos spalvų. Šiems žmonėms gyvenime reikia aiškumo ir skaidrumo, o šie atspalviai sukuria dirbtines kliūtis jų dvasiniame kelyje.
Gimusieji 8, 17 arba 26 dieną
Šiai žmonių grupei didelę įtaką daro Saturnas. Jiems nerekomenduojama rinktis baltos, švelniai geltonos ir raudonos spalvų. Šios spalvos gali sukelti dirglumo, pykčio protrūkius ir sustiprinti nerimo jausmus.
Gimusieji 9, 18 arba 27 dieną
Šiomis dienomis gimusius veikia Marso energija. Jiems tabu laikomos juoda, pilka ir mėlyna spalvos. Šių spalvų integravimas į jų kasdienį gyvenimą neduos teigiamų rezultatų, o atvirkščiai padidins agresiją, dirglumą ir bendrą streso lygį.
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