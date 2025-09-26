Dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų (rugsėjo 26 d.)

AVINAS. Iki pietų gali kilti klausimų santykiuose, bus svarbu neprisirišti prie vienos pozicijos. Vakarop sustiprės emocijos, atsiras poreikis giliau pažvelgti į bendras atsakomybes. Atvirumas padės išlaikyti pasitikėjimą.
JAUTIS. Rytas gali atrodyti įtemptas, todėl svarbu vengti skubėjimo. Dieną daugiau dėmesio skirsite partnerystei ir bendravimui. Aiškus žodis padės išvengti nereikalingų nesutarimų.
DVYNIAI. Iki pietų lengvai kils naujų kūrybinių minčių, jausitės įkvėpti veikti. Vėliau širdies klausimai taps gilesni ir reikalaus brandesnio požiūrio. Truputis nuoširdumo suteiks stiprių emocijų.
VĖŽYS. Rytą svarbiausia bus namai ir artimieji, norėsis daugiau jaukumo. Antroje dienos pusėje stiprės jausmai, todėl verta skirti laiko ramiems pokalbiams. Jūsų šiluma padės sukurti darną.
LIŪTAS. Iki pietų bendravimas gali būti gyvesnis nei įprastai, tačiau saugokitės neapgalvotų žodžių. Vėliau atsiras poreikis kalbėti rimčiau, nes kiekviena frazė įgaus svorį. Tylus supratimas kartais vertingesnis už ilgas diskusijas.
MERGELĖ. Ryte galvosite apie pinigus ir materialius reikalus, tačiau neskubėkite priimti sprendimų. Dienos pabaigoje vertės klausimai taps svarbesni už skaičius. Aiškus prioritetų suvokimas teiks ramybės.
SVARSTYKLĖS. Iki pietų būsite labiau pastebėti, atsiras galimybių parodyti savo stipriąsias puses. Popiet norėsis daugiau intymumo ir gilesnio ryšio. Jausmų atkleidimas palengvins širdį.
SKORPIONAS. Ryte geriau vengti triukšmo ir skirti laiko tylai. Vėliau pajusite energijos antplūdį ir stipresnį pasitikėjimą. Pasinaudokite juo prasmingoms veikloms.
ŠAULYS. Iki pietų draugai ar pažįstami gali pasiūlyti naujų idėjų, bet ne visos bus vertingos. Popiet norėsis atsitraukti ir pažvelgti į savo vidų. Nurimę galėsite pamatyti, kas iš tiesų svarbu.
OŽIARAGIS. Rytą darbas gali pareikalauti daugiau dėmesio ir atsakomybės. Antroje dienos pusėje atsivers galimybės plėsti ryšius su svarbiais žmonėmis. Jūsų pastangos bus pastebėtos
VANDENIS. Iki pietų norėsite mokytis ar atrasti naujų patirčių, bus smalsu išbandyti ką nors naujo. Vakare svarbu patikrinti, ar įgytos žinios pritaikomos praktiškai. Realybė parodys, kam verta skirti energiją.
ŽUVYS. Ryte jautriau reaguosite į pasitikėjimo klausimus, tad geriau neskubėti dalytis viskuo. Vėliau pajusite poreikį paleisti senuosius jausmus. Tai suteiks lengvumo ir vidinės laisvės.
