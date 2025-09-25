Dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų (rugsėjo 25 d.)

AVINAS. Partnerystėje gali kilti noras įrodyti savo poziciją, tačiau geriau likti stebėtoju. Per didelis užsispyrimas tik apsunkins santykius. Išlaikykite ramų toną ir laimėsite daugiau nei per aštrų ginčą.
JAUTIS. Kasdieniai darbai gali atrodyti sunkesni nei paprastai. Venkite imtis naujų projektų, nes jie greitai išsikvėptų. Mažais žingsniais judėdami pirmyn sutaupysite energijos.
DVYNIAI. Sprendžiant širdies klausimus verta sulėtinti tempą. Skubotos emocijos gali sukelti nusivylimą. Leiskite sau tiesiog mėgautis tuo, ką jau turite.
VĖŽYS. Namų aplinka gali pareikalauti daugiau dėmesio. Nepersistenkite pradėdami didelius darbus – verčiau užbaikite tai, kas seniai laukia. Maži tvarkymosi veiksmai suteiks ramybės.
LIŪTAS. Bendraudami stenkitės vengti kategoriškų žodžių. Net maža frazė gali įskaudinti labiau, nei tikėjotės. Geriau pasirinkti tylą nei neapgalvotą pasisakymą.
MERGELĖ. Finansiniai reikalai gali atrodyti migloti. Geriau nieko nepirkti ir nesidaryti išvadų apie ateitį. Atsargumas užtikrins stabilumą.
SVARSTYKLĖS. Jausitės jautresni kitų nuomonei. Geriau nekovoti dėl dėmesio ar pripažinimo. Vidinis pasitikėjimas bus geresnis kelrodis nei išorinis vertinimas.
SKORPIONAS. Galite pajusti, kad reikia daugiau vienumos. Naujų iniciatyvų šiuo metu geriau vengti. Ramus apmąstymas leis atrasti aiškumą.
ŠAULYS. Draugų rate pasirodys naujų minčių, bet jų geriau neskubėti įgyvendinti. Pirmiausia leiskite idėjoms subręsti. Kantrybė šiuo metu – jūsų stiprybė.
OŽIARAGIS. Profesinėje srityje gali pasitaikyti viliojančių pasiūlymų. Dar ne metas jiems pritarti – stebėkite, kaip situacija rutuliojasi. Laikas parodys, kas vertinga.
VANDENIS. Norėsite praplėsti akiratį, bet tai gali būti klaidinantis žingsnis. Geriau sustokite ir įvertinkite, ar kelias tikrai jūsų. Ramus stebėjimas atneš daugiau aiškumo nei veržimasis pirmyn.
ŽUVYS. Pasitikėjimo klausimai gali iškilti stipriau. Nebūkite atviri visiems – pasilikite paslaptį sau. Atidumas padės išsaugoti vidinę pusiausvyrą.
