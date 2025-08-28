Dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų (rugpjūčio 28 d.)

AVINAS. Jums rūpės ne tik sava, bet ir partnerio ar bendra įmonės finansinė situacija. Su ja siesite kai kurias savo viltis. Sugebėsite praktiškai išnaudoti žinias, gaunamą informaciją. Gali paaštrėti psichologinės ir seksualinės problemos.
JAUTIS. Bet kokia kaina sieksite savo tikslų. Santykiuose su partneriais ir konkurentais tvyros įtampa. Tuo pačiu tikėtinas intelektualinis įkvėpimas, sieksite žinių, autoriteto, užmegsite reikalingus kontaktus.
DVYNIAI. Taip darbuositės, kad tik dulkės rūks. Gana daug dėmesio skirsite aplinkos apdailai, įvaizdžiui, higienai, dietai, sveikatai. Į tai nukreiptos pastangos bei išleisti pinigai pasiteisins.
VĖŽYS. Puikiai seksis kūrybinė veikla, reikalai su publika. Būsite populiarūs jaunimo ir priešingos lyties tarpe. Rūpės vaikų interesai, domėsitės jų pasaulėžiūra bei poreikiais.
LIŪTAS. Pasireikš vidinės ramybės ir saugumo poreikis, didelis įnoringumas dietos atžvilgiu. Neblogai seksis protinė ir techninė veikla, galite pasireikšti protiniuose žaidimuose, išspręsti sudėtingus galvosūkius.
MERGELĖ. Pasižymėsite smalsumu, kūrybingumu. Galimi greiti susižavėjimai, flirtai, pokštai. Didės jūsų populiarumas priešingos lyties tarpe. Geras laikas įsijungti į kokią nors aktyvią veiklą, užsiimti reklama, komercija.
SVARSTYKLĖS. Pradėsite gauti tai, ko nusipelnėte. Savotiškas pasekmių metas. Tai pasireikš ir materialinėje, ir jausmų sferoje. Galite gauti intriguojantį laišką ar daug ką lemiantį pranešimą.
SKORPIONAS. Pasireikš nuotaikų kaita, jautrumas aplinkai. Galite leistis į netolimą kelionę arba lankytis prekybos centruose, pirkti suplanuotus daiktus. Nuotaiką galėtų pakelti apsilankymas kirpykloje, grožio salone, saunoje, masažo kabinete.
ŠAULYS. Emocijų lygmenyje jausitės gana jaukiai ir saugiai, jei jums netrūksta meilės, artimųjų dėmesio. Gali būti, kad apims neveiklumas, svajingas atsipalaidavimas, bet galimas ir liūdesys. Įmanomas nelegalus pasipelnymas.
OŽIARAGIS. Šiandien aplinkiniams pademonstruosite savo intelektą, humoro jausmą, organizacinius sugebėjimus. Geras laikas užmegzti pažintis su bendraminčiais, atnaujinti romantiškus ryšius.
VANDENIS. Šiuo metu jums bus būdingas savęs ir savo galimybių ieškojimas. Galbūt imsitės įgyvendinti ambicingą planą. Svarbu išlikti kantriems, disciplinuotiems. Daug dėmesio skirsite augančiai kartai. Tai turėtų išeiti į gerą.
ŽUVYS. Padidės objektyvumas, realistinis mąstymas. Pravartu nubrėžti tolesnes veiklos gaires, ieškoti bendraminčių. Galimas kontaktas su įdomiu nepažįstamuoju arba užsieniečiu. Iš asmens, kuris patinka, galite gauti viliojantį pasiūlymą.
