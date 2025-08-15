Dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų (rugpjūčio 15 d.)

AVINAS. Mintys suksis apie pinigus, žemės ir kitokią nuosavybę. Kažką stengsitės įvertinti arba įpiršti. Galite papildomai užsidirbti, bet ir išleisite nemažai pinigų dėl savų ar svetimų užgaidų.
JAUTIS. Būsite aistringesni ir aktyvesni nei paprastai. Turbūt nesinorės sėdėti namuose, trauks pramogos, pasilinksminimai. Galite patirti romantišką nuotykį arba pateikti siurprizų dominantiems žmonėms. Patys taip pat galite sulaukti staigmenų.
DVYNIAI. Šiandien būsite susirūpinę ne tik asmeninėmis, bet ir globalinėmis problemomis. Iš tiesų, nepakenks pamąstyti, kieno jūs pusėje ir kas jums atrodo balta, o kas - juoda. Atgaivą teiks gamtos grožis, komfortas, menas, meditacijos.
VĖŽYS. Šiandien būsite aktyvūs, kursite visokius planus ir ieškosite tinkamos draugijos bei vietos jiems įgyvendinti. Regis, pavyks įspūdingai ir gana neįprastai praleisti laisvalaikį. Tikėtinas susitikimas su įdomiu asmeniu.
LIŪTAS. Jums iš galvos neišeis įsipareigojimai, darbai. Tačiau situacija pasikeis, nes gausite įdomių pasiūlymų iš žmonių, kurie jums kelia neįprastus jausmus. Galimas nuotaikingas masinis renginys. Tačiau įmanomas ir nemalonus netikėtumas.
MERGELĖ. Būsite komunikabilūs, smalsūs. Galite gauti įdomią žinią, netikėtai sulaukti svečių arba pakvietimo kažkur vykti, sudalyvauti. Galite atsidurti visuomenės akiratyje. Tai suteiks populiarumo, galimos įspūdingos pažintys.
SVARSTYKLĖS. Neišvengsite buitinių rūpesčių, nemažų išlaidų. Gal vyksite rimčiau apsipirkti ar mokėsite mokesčius. Galimos ir netikėtos seksualinės pagundos.Vertėtų nepasikliauti pirmu impulsu ir atidžiau rinktis prekes bei pramogas.
SKORPIONAS. Šiandien nusimato susitikimai su įvairiais žmonėmis, naujos pažintys. Be galo trokšite dėmesio, meilės, malonumų. Bendraudami būkite pasirengę staigmenoms – galite išgirsti ar patirti tai, ko nesitikite.
ŠAULYS. Šiandien galite nemažai nuveikti savo ūkyje arba savo ir artimųjų sveikatos, grožio labui. Rezultatai gali gautis gana netikėti. Regis, beveik netyčia pasieksite ar išprovokuosite nemažą permainą.
OŽIARAGIS. Visą dieną jus lydės žaisminga nuotaika, ieškosite, kuo čia nustebinus, pradžiuginus save ir mylimus žmones. Tikriausiai nuotaikingai ir įdomiai praleisite laiką. Gali pasisekti žaidime, loterijoje bei ieškant romantikos.
VANDENIS. Kils noras ką nors gražaus įsigyti savo namams, šeimos nariams. Antroje dienos pusėje galite išgirsti ir gerų dalykų, ir ne itin malonių jūsų ausiai. Atsargiai elkitės su technika, elektra.
ŽUVYS. Norų, planų bus daug, bet ne viską galima aprėpti. Pasimetę tarp gausybės pasirinkimo variantų, galite tiesiog likti namuose arba vykti ten, kur dažniausiai leidžiate savaitgalius. Viskas bus puiku, jeigu taktiškai bendrausite.
