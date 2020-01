Šuns uodegos trumpinimas gali turėti įtakos gyvūno bendravimui su šeimininku

Ar ausų ir uodegų trumpinimas išties atitinka dobermanų veislės standartus ir yra paprasta, neskausminga procedūra, ar tai tik dar viena šeimininkų užgaida, augintiniui sukelianti nereikalingas kančias?

Gresia baudos ar licencijos netekimas

Ausų ir uodegų trumpinimas dobermanams buvo atliekamas dar prieš 400 metų, bet dėl kitų priežasčių – tai juos apsaugodavo nuo susižeidimų kovoje ar medžioklėje.

Šiandien ausų ir uodegų trumpinimo procedūra šunims atliekama ne dėl veislės standartų ar sveikatos, o dėl estetinių priežasčių, dėl kurių nusprendžia patys augintinių šeimininkai. Įrodyta, kad gyvūnams ji sukelia skausmą ir diskomfortą, todėl ausų ir uodegų trumpinimo procedūra yra uždrausta visose Europos šalyse, Australijoje, Kanadoje.

Remiantis Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 4 straipsniu, nuo 2004 metų bet kokios veterinarinės procedūros, kuriomis siekiama pakeisti gyvūno išvaizdą ir jo fiziologines funkcijas (ausų, barzdelių, skiauterių, snapų, uodegų trumpinimas, balso stygų, ragų, nagų, sparnų, kanopų ir ilčių pažeidimas ar pašalinimas, plunksnų išpešimas ar pašalinimas kitu būdu ir kt.), išskyrus atvejus, kai procedūra atliekama veterinarijos gydytojo sprendimu dėl gyvūno sveikatos, yra žiaurus elgesys su gyvūnu ir jo kankinimas. Už šunų ausų ir uodegų trumpinimą šeimininkams gresia administracinė arba baudžiamoji atsakomybė, o procedūrą nelegaliai atliekantiems veterinarijos gydytojams – licencijos netekimas.

Dažniausiai uodegų trumpinimo procedūra atliekama be nuskausminimo, todėl nėra abejonių dėl skausmo suteikimo, kuris gali neigiamai paveikti tolimesnį gyvūno vystymąsi.

Daugiau rizikų nei pliusų

Dėl įvairių nuomonių ir įsitikinimų vis dar atsiranda žmonių, nusprendusių trumpinti dobermanų veislių šunų ausis ir uodegas, nes jiems tai asocijuojasi su veislės standartais ir priimama kaip įprasta praktika. Jau kelis dešimtmečius Lietuvoje šie standartai yra paneigti ir itin svarbu žinoti, kad mūsų šalyje draudžiama dalyvauti gyvūnams skirtuose renginiuose su augintiniais, kuriems buvo atliktos šuns išvaizdą ar fiziologiją keičiančios procedūros, o pasirodymas viešoje vietoje ar tokių gyvūnų pardavimas gali užtraukti administracinę arba baudžiamąją atsakomybę šeimininkams ar veisėjams.

Be veislės standartų vyrauja dar viena nuomonė, kad vos gimę šuniukai per procedūrą nejaučia skausmo ir yra per maži prisiminti šį diskomfortą, todėl neigiamų pasekmių ateityje tai nesukelia. Vis dėlto, dažniausiai uodegų trumpinimo procedūra atliekama be nuskausminimo, todėl nėra abejonių dėl skausmo suteikimo, kuris gali neigiamai paveikti tolimesnį gyvūno vystymąsi. Uodegos chirurginėmis žirklėmis arba užrišimo metodu trumpinamos vos 2-5 dienų amžiaus šuniukams, kol uodega yra maža.

Uodegos trumpinimas gali sutrikdyti ne tik augintinio sveikatą, bet ir gebėjimą bendrauti su šeimininku ar kitais šunimis. Moksliškai įrodyta, kad uodega šunims reikalinga išreikšti savo emocijas – pyktį ir džiaugsmą, užmegzti kontaktą su kitais šunimis, todėl bet koks fiziologinis pokytis gali lemti paaugusio šuns agresiją ir kitus socialinius trūkumus. Taip pat veisėjams turėtų būti itin aktualu ir tai, kad žmogaus įsikišimas į šuns fiziologiją ateityje gali neigiamai paveikti jo palikuonių genetiką.

Uodegų trumpinimas gali sutrikdyti šuns judėjimą, nes viena uodegos funkcijų – padėti išlaikyti balansą bėgant ir judėti vandenyje. Pasak veterinarų, po patrumpintos uodegos procedūros atsiranda didesnė tikimybė išsivystyti neuromai ar nervų navikui. Negana to, uodega gali tapti itin jautria ir net švelnus prisilietimas prie uodegos augintiniui gali kelti skausmą. Uodegos trumpinimas taip pat gali sukelti ir kitas problemas augintiniui, pavyzdžiui šlapimo nelaikymą ir paspartinti kitus uždegiminius procesus.

Ausų patrumpinimo procedūra turi ne mažiau minusų ir rizikų. Ausys trumpinamos 2 – 3 mėn. amžiaus šuniukams, o vėliau seka skausmingas ausų pakėlimo procesas – jos tvirtinamos kietu įtvaru į viršų ir taip gyja net kelias savaites. Šios procedūros šalininkų nuomone, ausų trumpinimas padeda apsaugoti augintinį nuo ausų infekcijų, šuo geriau girdi komandas, o ausis yra lengviau prižiūrėti. Deja, pasitaiko atvejų, kai operacija yra ausų uždegimo priežastis arba nepasiseka ir ją tenka atlikti pakartotinai taip gyvūnui sukeliant dar daugiau papildomo skausmo ir streso.

Uodegos trumpinimas gali sutrikdyti ne tik augintinio sveikatą, bet ir gebėjimą bendrauti su šeimininku ar kitais šunimis.

Jei svarstote tokias procedūras atlikti savo augintiniams ar įsigyti šunį, kuriam jau buvo veisėjų atlikta ausų ir uodegos trumpinimo procedūra, gerai pagalvokite, ar tariama estetika yra verta jūsų mylimo augintinio kančių ir ligų rizikos ateityje bei, žinoma, nusižengimo įstatymams? Nors nuomonių šia tema vis dar išlieka įvairių, kelią tokioms procedūroms galima užkirsti tik keičiant žmonių požiūrį į jas ir suvokiant, kaip neigiamai tai gali atsiliepti gyvūnui.