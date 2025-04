Paspirtukų mėgėjams – nauji reikalavimai: gali turėti tam tikrų pasekmių?

„Bolt“ dalijimosi paslaugų operacijų vadovas Benas Jurlovas teigia, kad stengsis įgyvendinti įstatymą, tačiau Europos pavyzdžiai nieko gero nežada.

– Buvo priimtos įstatymo pataisos, kurios įsigalios nuo sausio 1-osios. Kaip įmonė šiam reikalavimui ruošiamės, tikimės per šį laikotarpį spėti padaryti pakeitimus savo programėlėje. Taip pat norime užtikrinti reikiamą šalmų kiekį Lietuvoje. Tikrai stengsimės, kad šis įgyvendinimas įvyktų ir būtų tinkamas bei laiku atliktas.

– Ar jaučiate, kad šis įstatymas buvo paruoštas vienai įmonei – „Bolt“, kuri nuomoja paspirtukus arba yra šios paslaugos lyderė?

– Iš tiesų mikrojudumo svarba miestams tikrai yra didelė. Svarbu paminėti, kad toks įstatymas gali turėti tam tikrų pasekmių. Norėčiau pasiremti Kopenhagos pavyzdžiu, kur prieš keletą metų buvo priimtas panašus įstatymas. Prieš šį įstatymą veikė keturios mikrojudumo priemonių dalijimosi paslaugos, o įvedus šį įstatymą, neliko nė vienos įmonės, kuri teiktų šią paslaugą.

– Kai jūs kalbate apie mikrojudumo priemones, turite omenyje tik paspirtukus, taip?

– Taip.

LNK stop kadras.

– Kas nutiko Kopenhagoje?

– Buvo kelios priežastys. Visų pirma, naudotojai pamatė, kad ši paslauga tapo nebepatraukli. Tam buvo skirtingos priežastys. Viena jų – nustatytos baudos už šalmo nedėvėjimą, kas paskatino dalį klientų nebesinaudoti paslaugomis. Kita grupė žmonių nustojo naudotis šiomis paslaugomis dėl to, kad manė, jog šalmai yra nehigieniški ir nenorėjo jų dėvėti.

– Ar manote, kad Lietuvoje gali nutikti tas pats? Dabar kalbame apie didžiuosius miestus – Vilnių, Kauną – ir kitus, ar tik apie šiuos du?

– Kalbame apie šio įstatymo įgyvendinimą visos šalies lygmeniu. „Bolt“ teikia paslaugą 10 Lietuvos miestų. Tad kalbame apie 10 miestų, kuriuose šis įstatymas įsigalios. Sunku prognozuoti, kaip bus, bet dėsime visas pastangas ir stengsimės šį įstatymą įgyvendinti, kad žmonės ir toliau naudotųsi šia paslauga. Matome, kad ji miestams yra svarbi. Kovo mėnesio pradžioje atlikome apklausą, kurioje naudotojai galėjo išreikšti savo nuomonę, net 66 proc. apklaustųjų pasakė, kad tikėtina, jog jie persės į automobilius ir nebesirinks šios ekologiškos transporto priemonės, jei bus įvestas šis ar panašus įstatymas.

– Kitaip tariant, tai yra blogos žinios jums. Jūs dėjote pastangas, darėte keletą bandymų, dalijote Vilniuje šalmus tiems, kurie važiuoja, nuomojasi. Kuo visa tai baigėsi?

– Savo paslaugą Lietuvoje pradėjome daugiau nei prieš 5 metus. Per šiuos metus esame išdaliję tūkstančius šalmų per saugumo renginius, reidus su policija. Matome, kad žmonės juos paimdavo, bet nematėme, jog jie juos dėvėtų. Šis įstatymas buvo svarstomas ir praėjusiais metais. Kaip įmonė atlikome iniciatyvą ir užkabinome 1 tūkst. šalmų ant „Bolt“ paspirtukų. Per pirmąsias dvi savaites šalmai buvo arba pavogti, arba sugadinti. Liūdino tai, kad vis dėlto nematėme, jog žmonės jais naudotųsi.

– Kitaip tariant, žmonės galėjo juos pasiimti ir numesti kažkur savo namuose vien dėl to, kad manė, jog jie yra nemokami, gavo dovanų. Jūs sakote – sugadinti. Kas jiems buvo padaryta? Kaip galima sugadinti šalmą?

– Elementarūs vandalizmo atvejai – jie buvo apipaišyti, mėtėsi gatvėse. Buvo įvairių atvejų, bet bendras rezultatas parodė, kad šalmų dėvėjimas tuo atveju nepasiteisino.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Įstatymas dabar yra priimtas. Kokios jūsų idėjos? Kokių sprendimų ieškote, visa tai žinodami?

– Kadangi šis įstatymas buvo priimtas praėjusią savaitę, dabar gilinamės, ką galime padaryti. „Bolt“ paspirtukai yra mūsų pačių gamybos, o ne pirktiniai, tad turime sukurti visiškai naują sprendimą, kuris tiktų mūsų paspirtukams ir vartotojams. Svarbu paminėti, kad platformos turi ir kitų techninių sprendimų, kaip galima užtikrinti saugumą. Turime tokius įrankius kaip lėtėjimo zonos, galimybę sumažinti greitį, neparkavimo zonas. Stengsimės rasti kuo geresnį ir patrauklesnį variantą, kad vartotojams būtų patogu naudotis mūsų paslauga.

– Pakalbėkime apie statistiką. Seimo nariai skaičiuoja, kad dešimtys žmonių buvo sužeisti važiuodami paspirtukais – jie nukrito, susižeidė. Ar turite statistiką, kiek iš jų vairavo nuomojamus „Bolt“ paspirtukus?

– Tokios bendrinės statistikos neturime. Galiu kalbėti apie statistiką, kurią turime kaip „Bolt“ įmonė. Lyginant 2023 ir 2024 metus, pastebime incidentų mažėjimą. 2024 metais užfiksuota 20 proc. mažiau incidentų nei 2023 metais. Kadangi turime daug techninių sprendimų, pas mus incidentai yra itin reti – tik viena tūkstantoji procento dalis mūsų kelionių baigiasi incidentu.