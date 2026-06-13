Lietuvoje įsteigtas Strėvininkų botaninis-zoologinis draustinis

Institucijos teigimu, botaninio-zoologinio draustinio statusas užtikrins būtinąsias apsaugos priemones Strėvininkų miškui, kuris yra įtrauktas į ekologinį tinklą „Natura 2000“.
„Strėvininkų draustinis saugos vieną natūraliausių Lietuvos miškų teritorijų. Draustinis yra unikalus, nes jame yra Strėvos ir Limšiaus upelių bei jų intakų slėnis, o teritorija beveik nepaliesta žmogaus. Todėl čia išlikę senieji miškai, nepraradę savo gamtinių savybių, natūralūs slėniai ir gyvena retos rūšys“, – pranešime cituojamas aplinkos ministras Kastytis Žuromskas.
Anot ministerijos, Strėvininkų draustinyje bus saugomos Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės ir saugomos rūšys, tokios kaip geltonžiedis pelėžirnis, marmurinis auksavabalis, niūriaspalvis auksavabalis, purpurinis plokščiavabalis, ąžuolinis skaptukas, pleištinis žirgelis, mažasis erelis rėksnys, pilkoji meleta ir tulžys.
Apie 48 ha draustinio sudaro brandūs ąžuolynai, o maždaug 6,3 ha teritorijoje aptinkama niūriaspalvio auksavabalio populiacija. Skaičiuojama, kad saugomoje teritorijoje gyvena apie 1 proc. Lietuvoje aptinkamų šios rūšies vabalų.
Draustinio teritorijoje nėra sodybų, tačiau yra 118 privačių žemės sklypų, kurių dauguma priskiriami miškų ūkio paskirčiai. Už ūkinės veiklos apribojimus šių sklypų savininkams numatytos kompensacijos.
Ministerijos duomenimis, šiuo metu Lietuvoje yra 412 valstybinių gamtinių draustinių, o saugomos teritorijos sudaro 18,56 proc. šalies ploto.
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