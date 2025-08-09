Karingieji akvariumų gaideliai: viskas, ką reikia žinoti

Apie veislę
Natūralioje aplinkoje gaidelių galima aptikti Kambodžoje, Tailande, Laose. Jie gyvena stovinčiuose arba labai lėtos tėkmės vandenyse, pasižyminčiuose gausia augalija ir dumblėtu dugnu. Pirmą kartą į Europą jie pateko 1892 m., importuoti į Prancūziją, o 1986 m. šių žuvų partiją į Berlyną atvežė Paulas Matte, rašoma gyvūnų prekių tinklo „Kika“ parengtame pranešime.
Patelės ir patinai skiriasi
Suaugusios žuvelės ilgis gali siekti iki 7 cm. Lytinis brendimas būna 3–5 mėnesiai. Gaideliai gyvena iki trejų metų. Kūnas tiesus, suspaustas iš šonų, galva didelė, uodega plati. Patinėliai yra ryškesnių spalvų, turi ilgesnius nugarinį, analinį ir uodeginį pelekus.
Patelės būna mažesnės, jų uodegos trumpesnės. Yra daugybė gaidelių spalvų variacijų – nuo labiausiai paplitusių raudonų ir mėlynų iki rečiau pasitaikančių juodų ir baltų.
Gamtoje laukinių formų spalvos skiriasi, priklausomai nuo regiono, o akvariumo žuvys dažniausiai būna vyšninės, ryškiai raudonos, žalsvos, mėlynos spalvų. Tai tingios, nejudrios žuvys, kurios dažnai mėgsta gulėti ant augalų vandens paviršiuje ir šildytis po lempa. Laikui bėgant ir žuvims senstant, šis jų charakterio bruožas išryškėja dar labiau.
Laikymo sąlygos
Šios šeimos žuvys gali kvėpuoti ne tik vandenyje ištirpusiu deguonimi, jos turi specialų organą, įgalinantį jas kvėpuoti atmosferos oru. Dėl šio organo gaidelis gali gyventi vandenyje su minimaliu deguonies kiekiu.
Akvariumas gali būti nedidelis, nuo 40 l, bet būtinai tankiai apsodintas įvairiais augalais. Rekomenduojami ir vandens paviršiuje augantys augalai.
Nors šios rūšies žuvys labai atsparios ir greitai prisitaiko prie pakitusių sąlygų, tačiau pirmenybę jos teikia šiltam (23–27 °C temperatūros) vandeniui.
Gaideliai negali pakęsti staigių temperatūros svyravimų, todėl reikėtų patikimo vandens šildytuvo su termoreguliatoriumi, kuris nuolat palaikytų pastovią vandens temperatūrą. Cheminė vandens sudėtis didelės reikšmės neturi, tačiau idealiausia aplinka, kurios pH yra 6–8.
Akvariumo priežiūra
Akvariumo vandenį, kuriame auga gaidelis, reikia keisti gana dažnai. Pats tinkamiausias yra vanduo iš čiaupo, tačiau reikėtų įsitikinti, ar jame nėra chloro. Rekomenduojama netgi kasdien pakeisti apie 25 proc. akvariumo vandens šviežiu. Jei akvariumas yra mažas, vandenį jame reikia keisti kasdien, nes nuo išmatų ir maisto likučių vanduo labai greitai pasidaro nešvarus ir toksiškas. Tai gali pakenkti žuvelei, sukelti įvairių ligų. Be to, mažame akvariume dėl nedidelio kiekio vandens būna gana staigių temperatūros svyravimų, o tai labai nepatinka gaideliams.
Kaimynystė
Dviejų patinų viename akvariume laikyti neįmanoma, nes jie nuolat pešasi ir gražūs žuvų pelekai niekada nespėja ataugti, yra nuolat apdriskę. Su vienu patinu galima laikyti keletą patelių.
Gaidelių patinai negali pakęsti kitų rūšių ilgapelekių žuvų draugijos. Spalvingos kitų žuvyčių uodegos ar pelekai erzina gaidelių patinėlius. Kadangi akvariume geriau turėti tik vieną patiną, gaidelių mėgėjai sugalvojo įdomų jų laikymo būdą: atskiros poros patalpinamos į akvariumą, kuris yra padalytas permatoma pertvara, – taip išvengiama gaidelių peštynių. Varžovai negali vienas kito sužaloti, bet jie nuolat demonstruoja grasinančias pozas, dėl kurių išryškėja visos jų spalvos ir pagrindinis grožis.
Pašaras
Suaugusius gaidelius reikėtų šerti po nedaug du kartus per dieną, o nešeriami jie gali išgyventi apie savaitę. Gaideliai neišrankūs maistui, natūralioje aplinkoje jie yra mėsėdžiai, minta uodų lervomis, smulkiomis sraigėmis, krevetėmis, zooplanktonu, įvairiais smulkiais vabzdžiais, kurie tiesiog įkrinta į vandenį.
Tačiau akvariumuose gyvenantiems gaideliams tinkamas tiek gyvas (vaisinės muselės, smulkios kirmėlaitės), tiek sausas (dafnijos, specialiai komplektuojamas), tiek šaldytas (kirmėlaitės) maistas.
Geriausia žuveles šerti kuo įvairesniu pašaru, kad jos gautų reikalingų maistinių medžiagų, vitaminų ir mikroelementų. Taip pat yra specialių vitaminų ir maisto papildų, kurie paryškina ir suintensyvina žuvelių spalvą. Jei įmetus į akvariumą pašaro matyti, kad žuvelė neėda arba maisto įkrito per daug, jį reikia pašalinti iš akvariumo, nes gendantis pašaras teršia vandenį.
