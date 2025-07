Šią savaitę – ypatingas reginys danguje: matysite plika akimi

Mėnulio iliuzija: Pilnatis, esanti arti horizonto, gali atrodyti didesnė, nei tikėtumėtės. Tai optinė iliuzija, atsirandanti dėl to, kad Mėnulis yra arčiau pirmo plano objektų, todėl atrodo, kad juos užgožia, pabrėždamas Mėnulio dydį. Stebėkite Elnio Mėnulį, kai jis kyla, ir pažiūrėkite, ar jis jums atrodo daug didesnis.

Oranžinis Mėnulis: Elnio Mėnulis gali atrodyti oranžinis, tačiau tai bus dėl jūsų perspektyvos iš Žemės, o ne dėl paties Mėnulio. Kai Mėnulis yra arti horizonto, jis kartais gali atrodyti rūdžių spalvos arba net rausvas. Šis efektas atsiranda dėl to, kad saulės šviesa, atsispindinti nuo Mėnulio, pereina per storesnę Žemės atmosferos dalį, sukeldama mėlynos ir violetinės šviesos sklaidą. Dėl to, kai stebime žemai esantį Mėnulį, jis atrodo raudonesnis.