Ar pavyks išsaugoti mažąsias žąsis?

Pagrindinis filmuko veikėjas yra Misteris Bliu (Mr. Blue) – mažosios žąsies patinas, kuriam 2018 m. pavasarį buvo uždėtas siųstuvas. Nuo to laiko, šio žąsino gyvenimą ir keliones seka ornitologai ir mėgėjai iš viso pasaulio. Siųstuvu mokslininkams pavyko surinkti daug neįkainojamos informacijos, dėl kurios gali pavykti išsaugoti šias retąsias žąsis.

Nepaisant griežtos apsaugos Europos šalyse, mažųjų žąsų išlikimo tendencijos yra negailestingos. Šių žąsų Fenoskandinavijos populiacija per paskutinį šimtmetį sumažėjo nuo 10 000 iki vos kelių dešimčių individų. Pagrindiniai iššūkiai, tykantys mažųjų žąsų, yra medžioklė, brakonieriavimas, intensyvaus žemės ūkio plėtra, buveinių – ypač daugiamečių pievų – nykimas šių paukščių migracijos keliuose, o taip pat ir klimato kaita. Dėl pastarosios išdžiūva žąsims svarbios šlapžemės, be to, klimatinės sąlygos šių žąsų perėjimo vietose darosi itin nepalankios jų išlikimui. Kiekvienų metų pavasarį Fenoskandinavijos mažosios žąsys įveikia apie 4 000 kilometrų kelyje iš žiemoviečių Graikijoje į perimvietes šiaurinėje Norvegijos dalyje. Rudenį jos grįžta atgal, kartais įveikdamos net daug didesnį atstumą, nei pavasario migracijos metu.

Siekdama išsaugoti šią unikalią rūšį, Lietuvos ornitologų draugija kartu su kitomis Europos nevyriausybinėmis ornitologinėmis organizacijomis, valstybinėmis ir mokslo institucijomis Suomijoje, Estijoje, Vengrijoje ir Graikijoje įgyvendina tarptautinę iniciatyvą, skirtą šių retų žąsų išsaugojimui. Įgyvendinant šį projektą, Lietuvoje ir kitose šalyse yra vykdomas mažųjų žąsų monitoringas, tvarkomos buveinės šių žąsų migracijos keliuose ir žiemojimo vietose, vykdomas visuomenės, ūkininkų, valstybės institucijų atstovų informavimas ir švietimas, atliekami papildomi moksliniai tyrimai, kurie turėtų palengvinti pastangas išsaugant šias žąsis.

Daugiau apie mažąsias žąsis sužinosite pažiūrėję nuotaikingą animacinį filmą. Jo autorės: Ieva Miškinytė-Savickė ir Milda Kargaudaitė.