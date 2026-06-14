Per akciją „Saugom lydeką“ – keli šimtai pažeidimų, žala gamtai – per 17 tūkst. eurų

Akcijos laikotarpiu aplinkosaugos pareigūnai vykdė reidus, tikrino turgaviečių prekybininkus, taip pat stebėjo skelbimus internete ir socialinius tinklus, rinko informaciją apie draudžiamų žvejybos įrankių laikymą ir platinimą.
AAD duomenimis, daugiausia šiurkščių pažeidimų fiksuota dėl neteisėtos lydekų žvejybos draudžiamu laikotarpiu arba naudojant draudžiamus žvejybos įrankius – nustatyti 39 tokie atvejai. Teigiama, kad šiurkštūs pažeidimai šiemet sudarė 20 proc. visų pažeidimų.
Vykstant akcijai aplinkosaugininkai iš pažeidėjų paėmė 71 ne mėgėjų žvejybos įrankį, 68 mėgėjų žvejybos įrankius ir penkis kitus įrankius bei priemones.
Taip pat buvo patikrintos 266 transporto priemonės bei iš pažeidėjų konfiskuota po dvi plaukiojimo ir transporto priemones.
Akcija „Saugom lydeką“ vyko tris mėnesius – nuo vasario 1 iki balandžio 30 dienos.
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