Svarbu ne tik dydis: keturi patarimai, kaip išsirinkti tinkamą liemenėlę

Atnaujinti apatinį trikotažą patariama ne tik dėl higienos, bet ir todėl, kad jis, ypač liemenėlės, praranda formą ir tinkamai nebeatlieka savo funkcijų. Vis dėlto moterys ne visada skuba keisti susidėvėjusios liemenėlės, o besirinkdamos naują – dažnai neatkreipia dėmesio į svarbiausius kriterijus.

„Beveik visos moterys mano žinančios sau tinkamą liemenėlės dydį, todėl kartais perka ją nė nesimatavusios, vien užmetusios akį į etiketę – tai viena dažniausiai pasitaikančių klaidų, – sako prancūzų apatinio trikotažo „Etam“ pirkimų-pardavimų vadovė Lietuvoje Aušra Lukoševičienė. – Gamintojai gali skirtingai žymėti dydžius, pavyzdžiui, standartinis B75 dydis prancūzų gamintojų yra ženklinamas kaip B90, tad tik pasimatavus liemenėlę paaiškės, jog ši per maža. Dydžio neatitinkančios ir susidėvėjusios liemenėlės neturėtų būti dėvimos.“

Siekiant išsirinkti tinkamą liemenėlę, atsižvelkite į:

Patogumą. Pasak A. Lukoševičienės, renkantis patogią liemenėlę, svarbu atkreipti dėmesį į tam tikrus parametrus. Pirmiausia – į kaušelį turi tilpti visa krūtis, antra – liemenėlė turi formuoti, pakelti, prilaikyti krūtis ir atskirti jas viena nuo kitos. Taip pat petnešėlės neturi įsiveržti į pečius ar palikti įspaudų, liemenėlės centras priekyje turi priglusti prie krūtinkaulio, be to, liemenėlė neturi kilti į viršų nei priekyje, nei nugaroje. Specialistė ragina dar prekybos vietoje pasimatuoti liemenėlę, pabandyti iškelti rankas, atsitūpti, pasisukioti, giliai įkvėpti ir patikrinti, ar ji niekur neveržia. Apatinis trikotažas patenka į negrąžinamų prekių kategoriją, todėl prieš perkant, rekomenduojama įsitikinti, ar tikrai liemenėlę bus patogu dėvėti ir ji nesukels diskomforto. Perkant internetu – būtinai atsižvelkite į gamintojo pateiktą išmatavimų lentelę.

Kūno sudėjimą ir amžių. Be išvardintų pagrindinių dalykų, kurie būtini užtikrini patogumą, svarbu atsižvelgti ir į tai, kokio amžiaus ir kūno sudėjimo moteris ieško liemenėlės. Pavyzdžiui, paauglės, kurios dažniausiai pirmosios liemenėlės ateina rinktis kartu su mama, pageidauja, jog apatinis trikotažas būtų nepastebimas, neišsiskiriantis. Specialistė patartų rinktis natūralios medžiagos, neutralių spalvų paprastą medvilninę liemenėlę be nėrinių. Vyresnio amžiaus moterims rekomenduojama įsigyti krūtinę prilaikančią liemenėlę su lankeliais. Didinančios (angl. push up) liemenėlės labiausiai tinka moterims su nedidele ar vidutinio dydžio krūtine. Natūralią formą išlaikančios liemenėlės (angl. light cup) rekomenduojamos moterims, turinčioms vidutinę ar didelę krūtinę. O tokių tipų liemenėlės kaip braletės ar balkonetės yra pritaikytos visų tipų krūtinei.

Norimą efektą. Rinkoje gausu įvairių formų ir stiliaus liemenėlių, suteikiančių skirtingą efektą, todėl pasiklysti įvairovėje – lengva. Pirmiausia renkantis apatinį trikotažą svarbu apsvarstyti ir tai, ko tikitės iš liemenėlės. Vienos išryškina natūralią krūtinės formą, kitos vizualiai padidina ją vienu dydžiu, yra liemenėlių, formuojančių dailią iškirptę ar atvirkščiai – nepatraukiančios į save dėmesio. Siekiant vizualiai sumažinti krūtinę, reikėtų vengti nėriniuotos medžiagos liemenėlių ir pirmenybę teikti apgaubiančioms krūtinę.

Dėvimus drabužius. Stilistai pataria apatinio trikotažo spalvą derinti prie drabužių ir turėti bent trijų spalvų liemenėles ir kelnaites: kūno spalvos, baltos ir juodos spalvos. Net jei atrodo, kad dėvite nepermatomus drabužius, atminkite, jog pasikeitus apšvietimui situacija gali pasikeisti, todėl po šviesiais rūbais saugiau dėvėti šviesius, kūno spalvos apatinius. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį ir į drabužių tipą – dėvint suknelę su didele iškirpte galima rinktis braletės tipo liemenėlę. Vilkint suknelę be rankovių arba su petnešėlėmis prie jos galima derinti liemenėlę permatomomis petnešėlėmis ar visiškai be jų.