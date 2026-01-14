„Mirties trikampis“ veide: įspėja neliesti šių vietų

Medicinos studentas Matas Pileičikas papasakojo, kokių dar rizikų spaudant spuogus kyla ir kaip jų išvengti.
– Kuo „mirties trikampio“ sritis veide yra išskirtinė ir kuo gali būti pavojinga?
– Vadinamasis „mirties trikampis“, kai kur vadinamas dar „pavojaus trikampiu“, yra plotas veide nuo maždaug tarpo tarp antakių iki viršutinės lūpos kraštų. Šiame trikampyje nerekomenduojama spausti spuogų, nes čia esančios venos turi susisiekimą su viduje esančiomis struktūromis kaukolėje, jeigu išspaudžiame kokį spuogą ir jame yra bakterijų – jos gali keliauti gilyn į kaukolę ir ten sukelti dar kažkokią infekciją. Ji gali išplisti labai retais atvejais į smegenis ir sukelti rimtų simptomų. Pavyzdžiui, gali atsirasti meningitas, nervų paralyžius ar kitos blogybės. Tačiau reikėtų pabrėžti, kad tokie atvejai tikrai yra labai reti. Jeigu dažniausiai žmonės čia spaudžia, beveik niekam taip nenutiks, bet yra tiesiog tokia galimybė. Kaip ir minėjau, ši veido sritis skiriasi nuo kitų tuo, kad čia infekcija gali keliauti tiesiai gilyn į galvą, o iš kitų struktūrų venos kraują neša į kitas sritis, limfmazgius, kur yra apvaloma nuo įvairių bakterijų, ten tai daryti yra saugiau.
– Kokių dar žinote realių pavyzdžių, kuo pasibaigė toks, atrodo, nekaltas dalykas – spuogų spaudymas būtent tame „mirties trikampyje“?
– Yra klinikinių atvejų, aprašytų tyrimuose, kaip, pavyzdžiui, nuo viršutinės lūpos vienam vyrui nukeliavo bakterinė infekcija gilyn į kaukolę ir sukėlė veido nervų paralyžių. Po to jam buvo išgydyta ta problema su antibiotikais. Jis pasveiko pilnai, bet tai vėlgi rodo, kad toje vietoje reikėtų su veidu elgtis žymiai atsargiau ir reikėtų imtis visų atsargumo priemonių, jog nenutiktų tokie įvykiai.
– Kodėl kosmetologas, kai nueiname, gali spaudyti ir aplink nosį, ir, atrodo, visoje veido srityje, o mes patys negalime?
– Tiek kosmetologai, tiek dermatologai turėtų užtikrinti, kad atlieka darbą švarioje aplinkoje. Turi būti naudojamos pirštinės, tiek turi būti veidas paruošiamas, nuvalomas, kad, kai bus išspausti tie spuogai, ta infekcija, tos bakterijos būtų išnaikintos ir jos negalėtų kažkur keliauti toliau.
– Kaip sau padėti? Kaip su tais spuogais kovoti?
– Labai teisingai pastebėjote, kad galbūt reikėtų kreiptis į specialistą, geriausiu atveju – į kosmetologą ir dermatologą. Jeigu namuose labai norisi paspaudinėti tuos spuogus, reikėtų užtikrinti švarą – švariai nusiplauti rankas, veidą. Kai kur rekomenduojama užsidėti, pavyzdžiui, šiltą kokį nors kompresą, kad tas spuogas pats savaime lengviau išlystų. Patiems namie spaudinėjant tuos spuogus gali likti randai ir taip toliau. Tad iš esmės nerekomenduojama namie, ypač šioje srityje, spaudinėti, bet jeigu daroma, tai reikėtų daryti švariai, švarioje aplinkoje.
