Istorikė atskleidė: tikroji džinsų kišenėlės paskirtis – visai ne ta, apie kurią visada galvojome

XIX a. sprendimas
Kaip aiškina „Levi Strauss & Co.“ istorikė Tracy Panek, ši maža kišenė pasirodė džinsuose dar 1800-aisiais ir buvo skirta laikyti kišeninį laikrodį ant grandinėlės.
„Seniausia mūsų archyvuose saugoma džinsų pora, datuojama 1879 metais, jau turėjo kišenėlę laikrodžiui. Tuo metu džinsai turėjo tik vieną galinę kišenę, tad ši maža priekinė buvo itin praktiška“, – teigė T. Panek.
Kišenėlė išpopuliarėjo 1890-aisiais kartu su legendiniais „Levi’s Lot 501“ džinsais – modeliu, kuris tapo klasikiniu ir išliko beveik nepakitęs iki šių dienų.
Kodėl išliko?
Anuomet džinsai buvo darbiniai drabužiai, todėl kišenėlė buvo patogi tiems, kas laikrodžius nešiodavo ne po švarku, o rankose: pavyzdžiui, darbininkams ar kaubojams. Vėliau ji tapo kultiniu dizaino elementu, nors praktinė funkcija pranyko.
Šiandien mažoji kišenėlė dažniausiai naudojama smulkmenoms – monetoms, žiebtuvėliui ar net USB atmintinei, tačiau daugeliu atvejų ji išliko tik kaip duoklė istorijai ir legendiniam Levi’s dizainui.
Kai kurios šiuolaikinės džinsų kompanijos kišenėlę sujungia su didžiąja priekine kišene, o kitos ją perkelia į kitą vietą. Tačiau jos kampuose vis dar yra tos pačios metalinės kniedės, kurias Levi Straussas ir Jacobas Davisas užpatentavo prieš daugiau nei 150 metų – tam, kad džinsai būtų tvirtesni ir nesuplyštų.
Įdomūs faktai
Per laiką apie šią kišenėlę atsirado įvairių legendų: kai kurie darbininkai joje laikydavo vinis, kaubojai – žiebtuvėlius, o vėliau – net smulkius amuletus ar monetas sėkmei.
Taigi maža kišenėlė džinsuose – ne tik madinga, bet ir istorinė detalė, išlikusi beveik nepakitusi nuo XIX a.
Naujausi komentarai