Uostamiesčio ugdymo įstaigose trūksta ir mokytojų, ir mokinių

Klaipėdoje yra kelios mokyklos – „Vėtrungės“, „Ąžuolyno“, Klaipėdos universiteto „Žemynos“ gimnazijos ir Tauralaukio bei Sendvario progimnazijos, į kurias pakliūti mokytis naujais mokslo metais nėra jokių galimybių, nes ten tiesiog nėra laisvų vietų.
Vos po vieną laisvą vietą yra Vytauto Didžiojo gimnazijoje (nors 9-ose klasėse čia norėtų mokytis dar 15 moksleivių) ir S. Dacho progimnazijoje, kur į vieną vietą pretenduoja 29 mokiniai.
Tačiau yra mokyklų, kur klasės ne taip užpildytos.
Pavyzdžiui Jūrų kadetų mokykloje yra 119 laisvų vietų, o papildomai norinčiųjų ten mokytis prašymų nėra.
94 laisvos vietos yra L. Stulpino progimnazijoje, 87 laisvos vietos – H. Zudermano gimnazijoje, 81 laisva vieta – Vydūno gimnazijoje (iš jų 9–10 klasėse net po 23 laisvas vietas), 77 laisvos vietos yra „Saulėtekio“ progimnazijoje, 70 laisvų vietų – „Pajūrio“ progimnazijoje, 56 laisvos vietos – „Aukuro“ gimnazijoje.
Laisvų vietų yra beveik visose Klaipėdos ugdymo įstaigose, tik kai kuriose jų mažiau nei norinčiųjų mokytis.
Pavyzdžiui, Gedminų progimnazijoje yra 14 laisvų vietų, o norinčiųjų ten mokytis dar 23, Baltijos gimnazijoje – 8 laisvos vietos, o pateikti 27 norinčiųjų ten mokytis pareiškimai.
Tačiau daugiausiai laisvų vietų mokytis yra Suaugusiųjų gimnazijoje, kur skelbiama, kad yra 261 laisva vieta.
Teigiama, kad šioje įstaigoje moksleivių klasės galutinai suformuojamos rugsėjo mėnesį, tad laisvų vietų skaičius čia gali keistis.
Klaipėdos mokyklose trūksta ne tik mokinių, bet ir pedagogų, daugiausiai – matematikų.
Trūksta net 7 šios srities specialistų – „Aukuro“, „Vėtrungės“, Vydūno, „Žemynos“ gimnazijose, L. Stulpino, „Smeltės“ ir Tauralaukio progimnazijose.
Mokyklos ieško penkių lituanistų („Varpo“, „Žaliakalnio“, „Žemynos“ gimnazijos ir Gedminų bei „Pajūrio“ progimnazijos).
Taip pat ir ispanų bei prancūzų kalbų mokytojų, po kelis fizikos, biologijos ir chemijos specialistus, gyvenimo įgūdžių mokytojo.
Darbas siūlomas ir specialiesiems bei socialiniams pedagogams, surdopedagogui ir logopedams.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
