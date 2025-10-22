 Klaipėdos mokyklos skelbia aliarmą: trūksta net 26 pedagogų

2025-10-22 09:44
Asta Dykovienė

Įsibėgėjus mokslo metams mokyklos tebeieško ne tik matematikų ir lituanistų, trūksta ir specialiųjų pedagogų, taip pat logopedų ir psichologų. Prieš pat rugsėjo 1-ąją Klaipėdos ugdymo įstaigose trūko daugiau nei trijų dešimčių pedagogų, dabar ieškoma dar 26 specialistų, tačiau ne visais atvejais visam etatui.

Lietuvių kalbos mokytojų trūksta „Aukuro“ gimnazijoje, „Vėtrungės“ gimnazijoje ieškomas matematikas ir socialinis pedagogas.

„Žaliakalnio“ gimnazija dar prieš naujus mokslo metus ieškojo lituanisto, dabar ieško chemijos, biologijos ir matematikos mokytojų.

Baltijos gimnazijai reikia lietuvių kalbos mokytojo, „Varpo“ – biologijos ir lietuvių kalbos specialistų.

Vydūno gimnazijai trūksta matematiko ir prancūzų kalbos mokytojo.

Matematikos mokytojo ieško ir L. Stulpino progimnazija.

Klaipėdos savivaldybės Švietimo skyriaus duomenimis, uostamiesčio mokyklose šiuo metu iš viso yra laisvi penki specialiųjų pedagogų etatai, matematikų laisvų etatų – 4,5.

Yra 3,5 laisvo lietuvių kalbos specialistų etato, trys logopedų etatai, psichologo – 1,25 etato.

Nepilni laisvi etatai yra ir ikimokykliniam pedagogui, biologijos bei prancūzų kalbos specialistams.

Dienraščio žiniomis, prasidėjus mokslo metams, dalis mokytojų sunkiai susirgo ir todėl jiems ieškoma pamainos.

Kol bus rasta, kas pakeis susirgusį pedagogą, prašoma jo kolegų pasidalinti susirgusiojo krūvį. Kartais mokyklos ieško mokytojų iš gretimų mokyklų ar net aplinkinių rajonų.

Esą visais kanalais bandoma rasti trūkstamų specialistų, kad, kaip teigiama, būtų užtikrintas ir nenutrūktų ugdymo procesas.

