Vėžiu sergančios moters ir ERGO kovoje – naujos žinios

Nors moters istorija sulaukė didžiulio žiniasklaidos ir visuomenės susidomėjimo, tačiau išsamaus ERGO paaiškinimo kol kas išgirsti nepavyksta. Tačiau galima manyti, kad reaguodami į visuomenės pasipiktinimą, bendrovės atstovai visgi ėmėsi veiksmų.

Praėjus vos kelioms dienoms ERGO surengė susitikimą su V. Mickuvienės teisininkais. Penktadienį, praėjus parai po susitikimo, draudikų atstovė portalui pateikė tokį komentarą.

„Bendraujame su kliente ir ieškome būdų, kaip išspręsti susidariusią situaciją. Tikimės, kad greitai pavyks priimti sprendimą“, – rašoma ERGO Komunikacijos projektų vadovės Jolantos Karpuškienės atsiųstame laiške.

Šiandien su portalu bendravęs Pagalbos onkologiniams ligoniams pacientų asociacijos (POLA) prezidentas Šarūnas Narbutas, kurio dėka V. Mickuvienė nenuleido rankų kovoje su ERGO ir gavo nemokamą teisinę pagalbą, patikslino, kad šioks toks postūmis gerąja linkme susitikimo metu visgi įvyko.

„ERGO pateikė Vaivai derybinį pasiūlymą. Šiuo metu derybos tarp Vaivos teisininkų ir ERGO nėra pasibaigusios. Turime vilties, kad jos baigsis Vaivai naudinga linkme“, – sakė jis.

Portalas jau rašė, kad nuo šių metų sausio mėnesio, po nuolatinių įkalbinėjimų susigundžiusi apsidrausti gyvybės ir kritinių ligų draudimu ir sąžiningai mokėjusi įmokas, šiandien V. Mickuvienė negali pasinaudoti draudimo pinigais.

Moteris atskleidė, kad draudimo sutarties suma – 10 tūkst. eurų. Kiekvieną mėnesį ji sąžiningai mokėjo po 70 eurų draudimo bendrovei.

Netikėta diagnozė

Po šiek tiek daugiau nei pusmečio V.Mickuvienei buvo diagnozuotas išplitęs krūties vėžys, kuriam reikalingas brangus gydymas. Moteris apie ligą sužinojo netikėtai, kai nuėjusi pasidaryti kraujo tyrimo nusprendė ir profilaktiškai pasitikrinti dėl onkologinių ligų.

„Po daugelio tyrimų man buvo diagnozuota trečia stadija, nors labai tikėjau, kad liga dar nebus taip progresavusi. Supratau, kad laukia ilgas ir sunkus gydymas, o tam reikės daug pinigų. Iš pradžių sukau galvą, iš kur jų reikės gauti, tačiau prisiminusi apie draudimą tikrai apsidžiaugiau“, – sunkias gyvenimo minutes prisiminė moteris.

Nieko nelaukdama ji kreipėsi į savo draudiką, tačiau prašymas gauti išmoką buvo atmestas, motyvuojant, kad moteris esą nuslėpė savo sveikatos būklę, nes vertinant dar iki ligos darytų tyrimų medžiagą jau buvo galima įtarti gresiančią onkologinę ligą.

„Visą informaciją apie savo sveikatą, persirgtas ligas, šeimos ligų istoriją ir tai, kad paskutinių tyrimų metu mano krūtyje buvo rastas nepiktybinis darinys, pokalbio metu atskleidžiau draudimo vadybininkei, suprasdama, kad tai gali turėti įtakos sutarties sudarymui. Tačiau buvau nuraminta, kad ši informacija nėra reikšminga“, – pasakojo pašnekovė.

Ji ir svarstė, galbūt vadybininkei tiesiog buvo svarbu kuo greičiau sudaryti sutartį su nauju klientu.

Vos nenuleido rankų

Gavusi pirmą ERGO atsakymą, kad draudimo išmoka nebus grąžinta, moteris nebuvo pasiryžusi dėl to kovoti: „Buvau ką tik po chemoterapijos, jaučiausi silpnai ir galvojau, kad tikrai neįnešiau į bendrovės sąskaitą tiek pinigų, kad dabar susigrąžinčiau 10 tūkst. Mąsčiau, gal nelemta.“

Tačiau praėjus kelioms dienoms V.Mickuvienė dar kartą įdėmiai perskaitė ERGO atsiųstą laišką ir motyvus, kodėl išmoka jai nepriklauso.

„Surašiau visą savo paaiškinimą ir nusiunčiau atgal. Juk draudimo sutartį rašiau ne aš pati, o tik pasirašiau. Tuomet atkreipiau dėmesį, kad pačioje apačioje buvo punktas, jog leidžiu ERGO kreiptis į gydymo įstaigą ir paprašyti duomenų apie mano sveikatą. Galvojau, kad jie tikrai taip ir padarys, norėdami įsitikinti, kad mane drausti gali“, – toliau savo istoriją pasakojo moteris.

Pasak Vaivos, po mėnesio į šį laišką ji gavo tokį pat atsisakymą išmokėti pinigus.

Rado teisininką

Moteris jau buvo užmezgusį ryšį su POLA, kurios atstovams papasakojo apie kamuojančias problemas. Pastarieji paskatino nenuleisti rankų ir padėjo surasti teisininką, neatlygintinai konsultuosiantį reikalingais klausimais.

Štai kaip reikia spręsti problemas: ištrynei kliento skundą – ištrynei problemą.

Netrukus ERGO buvo išsiųstas dar vienas laiškas, tačiau šį kartą – su nepriklausomų medicinos ekspertų išvada. Šie išaiškino, kad atlikti tyrimai ir juose rasti krūties pakitimai nebuvo onkologiniai ir negali būti vertinami kaip prasidedančios onkologinės ligos požymiai. Taigi, draudimo sutarties sudarymo metu V.Mickuvienė buvo sveika moteris. Tačiau ir šį kartą draudikai neatlyžo ir laikėsi savo pozicijos išmokos nemokėti.

Manipuliuoja klientais?

Dėl šios situacijos komentarą viešojoje erdvėje paskelbė ir POLA prezidentas Š. Narbutas. Vyras teigia, kad draudimo bendrovės vadybininkės padarytų klaidų pastebi ir V.Mickuvienės atvejį nagrinėję teisininkai: „Pirma, sutarčiai sudaryti būtina rizikos vertinimo anketa buvo užpildyta bendrovės darbuotojos, nors ją užpildyti privalėjo pati Vaiva. Antra, sutartį sudariusi vadybininkė moters pateiktą informaciją apie atliktus tyrimus palaikė nereikšminga ir anketoje nenurodė, taip pat neinformavo Vaivos apie tai, jog ERGO vertinimu jos atveju egzistuoja papildomos rizikos ir ar jai reikalingas papildomas ištyrimas šioms rizikoms įvertinti. Be to, po sutarties sudarymo moteris taip ir negavo originalios anketos kopijos. Nepaisant to, kad moteris buvo davusi sutikimą, jog bendrovė galėtų patikrinti jos duomenis, akivaizdu, kad šie buvo tikrinami jau po sutarties sudarymo, ieškant būdo nepatenkinti išmokos prašymo.“

Š.Narbuto įsitikinimu, šios moters istorija yra puikus pavyzdys, kaip didelės draudimo kompanijos siekia sudaryti kuo daugiau sutarčių ir vėliau manipuliuodamos kliento suteikta informacija vengia mokėti išmokas apdraustiesiems.

„Štai kaip reikia spręsti problemas: ištrynei kliento skundą – ištrynei problemą“, – kritikos strėlių negailėjo POLA prezidentas.