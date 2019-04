Jaunimo krepšinio rinktinių treneris po turnyro Maskvoje: trūksta sportinio pykčio

Mūsų šalies komandos buvo sudaryta projekto „Talentų karta“ dalyvių pagrindu. Šiai komandai tai buvo antrasis turnyras šiame sezone, kuris tapo labai geru pasiruošimu Lietuvos moksleivių krepšinio lygos finalams bei tarptautiniam Ramūno Šiškausko turnyrui.

Pirmose rungtynėse Lietuvos rinktinė, vadovaujama trenerių Karolio Abramavičiaus (KM „Žalgiris“) ir Donato Mikulevičiaus (KM „Tornado“), 93:70 (29:14, 10:20, 31:12, 23:24) nugalėjo aikštelės šeimininkus Rusijos krepšininkus, o antrajame susitikime 83:96 (24:14, 21:26, 17:25, 21:31) nusileido Izraelio ekipai. Turnyrą lietuviai baigė pergale prieš Čekijos rinktinę - 101:44 (26:5, 16:16, 32:13, 27:10).

„Reikėtų pasakyti, kad rezultatas su Rusija neatspindi tikrosios kovos, nes dar trečiajame kėlinyje komandas skyrė vos 2 taškai. Įdomu tai, kad lietuviai į turnyrą atvyko neturėdami nei vienos treniruotės, o Rusijos komanda treniravosi ir ruošėsi šiam turnyrui visą savaitę. Antrą rungtynių pusę su Izraeliu praktiškai pralaimėjome „į vienus vartus“. Matėsi, jog varžovai iš tiesų gerai susižaidę, pasižymėjo labai gera ir kibia gynyba. Tai nebuvo paranku mūsų krepšininkams, nes Lietuvoje taip praktiškai nesigina nei viena bendraamžių komanda. Mes aikštelėje esame per geri, per „dideli inteligentai“, labai trūksta palaikymo vienas kitam, mes galime žaisti tik tada, kai komandai gerai sekasi ir laimime, o kai blogai, praktiškai kiekvienas „pasislepia krūmuose“ ir net bijo žaisti. Trūksta sportinio pykčio, kas kartais pakiša koją svarbiausiose rungtynėse“, - teigė penkiolikmečių kovas Maskvoje stebėjęs Lietuvos jaunimo rinktinių vyr. treneris Rolandas Radvila.

Po turnyro treneris ne tik išsakė jį neraminančius dalykus, bet ir rado progą pasidžiaugti teigiamais dalykais.

„Manau, kad per ateinančius metus mes sugebėsime ženkliai patobulinti ne vieną savo įgūdį. Individualaus rengimo plane pas mus tikrai nebloga situacija, galime apžaisti, perduoti, mesti ir pataikyti tikrai pakankamai gerai. Dėl grupinių, komandinių veiksmų, taip pat turime didelį rezervą, nes į turnyrą vykome praktiškai be jokių treniruočių ar bent kiek susižaidus, rezultatas gali pagerėti. Reikėtų išskirti Gytį Auruškevičių (Sostinės KM), kuris buvo pats stabiliausias ir kovingiausias žaidėjas. Jis netikėtai sublizgėjo iš gerosios pusės, rinko po 12,3 taško, atkovodavo po 6,7 atšokusio kamuolio ir visose rungtynėse atakavo stulbinančiu taiklumu iš žaidimo - 87 proc.. Taip pat noriu paminėti Lauryną Klimą (KM „Žalgiris“), kuris pakankamai gerai vadovavo komandai, pagirtinos jo pastangos ir gynyboje, drąsūs veiksmai puolime leido jam ilgiau išbūti aikštelėje. Vertas pagyrimo ir Kajus Kublickas (KM „Žalgiris“), nors kaip įžaidėjas darė per daug klaidų išvarinėjant kamuolį“, - pasakojo R. Radvila.

Ši komanda į treniruočių stovyklą vėl rinksis balandžio 18-20 dienomis, kai Ukmergėje vyks projekto „Talentų karta“ stovykla. Rimčiausias išbandymas prieš Europos čempionatą vaikinų laukia tarptautiniame Ramūno Šiškausko rinktinių turnyre, kuris birželio 21-23 dienomis vyks Kaune.