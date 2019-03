K. Buslio revančas prieš Gruzijos kovotoją

Žiūrovų aistras žadinantis KOTC turnyras vėl grįžtą į Kauną. Kovo 23 d. 19 val. Pašilės g. 41 “Sabonio” centre vyks tarptautinis mišrios kovos narve „King of the cage Baltic Tour 5” turnyras, kuriame susikaus kovotojai iš Gruzijos, Rusijos ir Lietuvos.

Revančinėje kovoje susikaus Karolis Buslys (klubas „Dainralfas“, treneris D. Daukša) prieš kovotoją iš Gruzijos Georgi Liparteliani. Praeitų metų lapkričio 30 d. Kauno sporto halėje vykusiame "King of of the cage Baltic Tour 4" tarptautiniame turnyre pergalę šventė sportininkas iš Gruzijos nugalėjęs K. Buslį skausmingu rankos laužimu. Tokios kovos baigties nesitikėjo ne tik pats K. Buslys ir jo treneris, bet ir žiūrovai, nes visą kovos laiką pranašesnis buvo Lietuvos kovotojas. Tačiau besibaigiant antram raundui K. Busliui padarius klaidą G. Liparteliani netikėtai išplėšė pergalę.

Kovotojas G. Liparteliani paminėjo, kad ir šiame turnyre padarys staigmeną. Pasak sportininko jis nori nustebinti ne tik savo priešininką, bet ir žiūrovus, vėl pasiekdamas pergalę.

Turnyre numatomos nenuspėjamos ir intriguojančios kovos ne tik pagal MMA, bet ir pagal K-1 taisykles. Jame bus 12 kovų, tarp jų ir merginų dvikovų.

Renginio organizatoriai ir rėmėjai žiūrovams atėjusiems palaikyti kovotojų į renginį yra paruošę dovanų.

Bilietus platina: tickets.paysera.com