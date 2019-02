Į tėvų gimtinę sugrįžta ne vien atostogauti

Filmavosi Holivude

Pas Lietuvos nusipelniusius trenerius Jūratę ir Česlovą Norvaišas sportinę karjerą pradėję J. ir D.Mosteikos į JAV atvyko 1992-ųjų rudenį.

Šiuo metu lietuviai vadovauja Niujorke įsikūrusiai šokių studijai, kuri priklauso legendinio Holivudo šokėjo Fredo Astaire'o vardu pavadintam šio verslo tinklui.

"Iš pradžių buvo baisoka ir sunku, angliškai vos susikalbėdavome. Tad pirmiausia rūpėjo ne sportas ar apskritai šokių verslas, – sakė "Kauno dienai" D.Mosteika. – Prireikė kelerių metų įleisti šaknis JAV. Pasitvirtino Colino Powello posakis, kuriam pritariame, kad "sėkmė – tai nesustojamo darbo, mokymosi iš nesėkmių, lojalumo ir atkaklumo rezultatas".

J. ir D.Mosteikos atstovavo JAV prestižiniuose sportinių šokių konkursuose, profesionalų pasaulio standartinių šokių čempionatuose, nusifilmavo Holivude kartu su su Vanessa Williams, Richardu Gere'u, Jennifer Lopez, taip pat viename žinomiausių Tony Bennetto klipų "Stepping Out With My Baby".

Išugdė čempionus

JAV veikia maždaug 120 F.Astaire'o šokių studijų, iš jų net keturios – Niujorke, Manhatane.

"Šokių studijos, į kurią mes atvykome dirbti pagal dvejų metų sutartį, savininkas po pusantrų metų pasiūlė ją pirkti. Tai buvo mūsų pirma ir labai sėkminga investicija, – kalbėjo D.Mosteika. – Studijos klientai – išsilavinę, kultūrą remiantys profesionalai, verslininkai, teisininkai ir tiesiog laisvalaikiu mėgstantys šokti niujorkiečiai. Be to, išugdėme net keturis daugkartinius JAV ir pasaulio čempionatų profesionalų ir mėgėjų kategorijų nugalėtojus. Mūsų studija jau daugiau nei dešimt metų yra savo srities lyderių trejete. Daug dėmesio kasmet skiriame labdarai, remiančiai Niujorko viešųjų mokyklų kultūrinį gyvenimą."

Neatsitiktinai labdaros, savanorystės idėjomis užsikrėtė ir Mosteikų sūnus Andrius.

Knygos – Lietuvos vaikams

Dvaito-Englvudo koledžo paruošiamosios mokyklos moksleivis 15-metis A.Mosteika iš anglų kalbos į lietuvių pirmiausia išvertė Madeline's Kaplan knygą "Planeta Žemė pasijus geriau", vėliau – Carolynos J.Woodruff ir Dwighto A.Ensley "Septynios Kalėdų Senelio naktys" ir jų kopijas padovanojo Lietuvos vaikams.

Andriaus projekto misija – plačiau papasakoti amerikiečiams apie savo tėvų gimtinę, supažindinti su jos kultūra.

"Planeta Žemė pasijus geriau" – apie tai, kokia trapi mūsų aplinka ir koks didžiulis gali būti kiekvieno šio tūkstantmečio piliečio indėlis saugant gamtą nuo klimato kaitos padarinių.

"Septynios Kalėdų Senelio naktys" moko mylėti savo šeimą tokią, kokia ji yra, – juk daugybė vaikų negyvena su tikrais tėvais, tai sukelia nemažai streso.

Knygelės skirtos 3–10 metų vaikams.

Simboliška, kad savo pirmąjį vertimą Andrius pristatė ir Kalnujų bibliotekoje – A.Mosteikos senelis Telesforas Mosteika kilęs iš šio Raseinių rajono kaimo.

Parengė albumą

"Andrius laisvai bendrauja anglų, ispanų ir lietuvių kalbomis. Knygų vertimas į lietuvių kalbą – kelerių metų įtempto darbo vaisius. Projekto misija – ne vien parodyti savo draugams, mokytojams, kur ir kaip jis praleidžia dalį vasaros atostogų, bet ir plačiau papasakoti amerikiečiams apie savo tėvų gimtinę, supažindinti su jos kultūra", – teigė D.Mosteika.

Jaunasis vertėjas jau beveik parengęs dovaną Dvaito-Englvudo mokyklai – knygą-albumą "Lietuva mano mintyse", nes Andrius ir jo sesuo 17-metė Leila – vieni pirmųjų Amerikos lietuvių, pravėrusių šios mokyklos duris.

"Iš JAV autorinių teisių biuro Andrius gavo Autorinių teisių vertimo pažymėjimus. Abi knygeles galima dovanoti labdarai, bet komercinė leidyba neleidžiama", – sakė D.Mosteika.

Andriaus išverstas knygeles palankiai įvertino popiežius Pranciškus, Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Randa laiko ir tenisui

A.Mosteikos išverstų knygelių yra ir Raseinių vaikų globos namų bibliotekoje.

Pernai liepą lydimas savo tėvų Raseiniuose apsilankęs Andrius kartu su sese mokė vaikų globos namų gyventojus įvairių žaidimų, tobulino anglų kalbos žinias.

"Savanorystę Andriui įkvėpė ne vien sesuo, mokyklos draugai, bet ir ypač daug nusipelnę, žymūs žmonės. Vienas jų – buvęs JAV prezidentas Ronaldas Reaganas, – pasakojo D.Mosteika. – Andrių labai sužavėjo ir Lietuvos prezidento V.Adamkaus ekologijos vizija, jo karjeros sėkmė JAV."

Be to, A.Mosteiką kartu su draugais galima dažnai sutikti Englvudo miesto nepasiturinčių šeimų pagalbos centre, jaunasis lietuvis taip pat labdaros organizacijos "Youth and Community Dance Initiative" tarybos narys.

Andrius randa laiko ir sportui – atstovauja Dvaito-Englvudo mokyklos teniso komandai, kuri – daugkartinė Naujojo Džersio valstijos čempionė. Jaunuolis kasmet nepraleidžia Niujorke vykstantį atvirą JAV teniso čempionatą – vieną elitinės "Didžiojo kirčio" serijos turnyrų, lietuvio favoritas – ispanas Rafaelis Nadalis.