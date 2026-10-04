Nuo bažnyčios prie sovietinės gamyklos

Architektai pastatą pritaikė gamyklos reikmėms: sudarkyta centrinė nava, šoninės navos padalytos į tris aukštus, pastatytos gelžbetonines perdangas laikančios kolonos, fasaduose iškirstos angos fabriko stiliaus langams.
Didžiausia Kauno gamykla tapo sovietinės ateizacijos politikos simboliu. KRG gaminama produkcija tapo geidžiamiausia namų preke visuotinio deficito metu, – pirmiausia radijo imtuvai („Majak“), radijolos („Daina“, „Lietuva“) ir magnetolos („Minija“, „Nida“, „Neringa“), o šeštojo dešimtmečio pabaigoje atsiradus televizijai, – ir pirmieji nespalvoti televizoriai „Šilelis 401D“.
Nuo 1973 m. KRG savo veiklą perorientavo tik į televizorių gamybą. 1978 m. buvo pristatytas pirmasis spalvotas modelis „Šilelis C-401“.
Televizorių kainos, priklausomai nuo modelio ir gamybos metų, viršijo mėnesines gyventojų pajamas (pirmieji modeliai kainavo apie 160 rublių, vėlesni spalvoti – iki 550 rublių). 1988 m. prasidėjus Atgimimui bažnyčios pastatas grąžintas tikintiesiems.
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