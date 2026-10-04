 Nuo bažnyčios prie sovietinės gamyklos

Nuo bažnyčios prie sovietinės gamyklos

2026-10-04 10:00 kauno.diena.lt inf.

1926 m. Kauno arkivyskupijoje kilo idėja Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui pažymėti pastatyti Paminklinę Kristaus Prisikėlimo bažnyčią. 1932 m. parengus bažnyčios projektą, statybos pradėtos po dvejų metų – pašventintas iš Jeruzalės Alyvų kalno atvežtas kertinis akmuo. Deja, nepavykus pabaigti tikinčiųjų lėšomis remtų statybų iki Antrojo pasaulinio karo, po sovietų okupacijos 1952 m. vasario 8 d. Stalino įsakymu bažnyčios pastate įkurta Kauno radijo gamykla (KRG, vėliau – „Banga“).

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Kauno radijo gamykla. 1986 m.

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Architektai pastatą pritaikė gamyklos reikmėms: sudarkyta centrinė nava, šoninės navos padalytos į tris aukštus, pastatytos gelžbetonines perdangas laikančios kolonos, fasaduose iškirstos angos fabriko stiliaus langams.

Didžiausia Kauno gamykla tapo sovietinės ateizacijos politikos simboliu. KRG gaminama produkcija tapo geidžiamiausia namų preke visuotinio deficito metu, – pirmiausia radijo imtuvai („Majak“), radijolos („Daina“, „Lietuva“) ir magnetolos („Minija“, „Nida“, „Neringa“), o šeštojo dešimtmečio pabaigoje atsiradus televizijai, – ir pirmieji nespalvoti televizoriai „Šilelis 401D“.

Nuo 1973 m. KRG savo veiklą perorientavo tik į televizorių gamybą. 1978 m. buvo pristatytas pirmasis spalvotas modelis „Šilelis C-401“.

Televizorių kainos, priklausomai nuo modelio ir gamybos metų, viršijo mėnesines gyventojų pajamas (pirmieji modeliai kainavo apie 160 rublių, vėlesni spalvoti – iki 550 rublių). 1988 m. prasidėjus Atgimimui bažnyčios pastatas grąžintas tikintiesiems.

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Šiame straipsnyje:
radijas
istorija
šimtmetis
archyvai
Santaka

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