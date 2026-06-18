Šiurpi nelaimė: parasparniu skridęs vyras rėžėsi į elektros perdavimo liniją ir neišgyveno

Apie skaudžią nelaimę praneša leidinys „The Sun“. Nelaimingas atsitikimas įvyko Ispanijoje.
Birželio 17-ąją dieną 63-ejų metų Didžiosios Britanijos pilietis skrido parasparniu. Turistas planavo nusileisti Palau de Noguera kaime, esančiame Pirėnų kalnų papėdėje, Ispanijoje.
Tačiau britui labai nepasisekė. Besileisdamas vyras įstrigo elektros perdavimo linijoje ir nukrito ant žemės.
Į įvykio vietą skubiai atvyko trys gelbėtojų brigados. Tačiau išgelbėti Didžiosios Britanijos gyventojo nepavyko. Vyro traumos buvo labai sunkios ir nesuderinamos su gyvybe.
Kol policija aiškinasi šiurpios tragedijos aplinkybes, žuvusiojo tapatybė neatskleidžiama.
Naujausi komentarai