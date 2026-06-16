Karalienė Luizė ir kapitonas Stulpinas džiazo scenoje: istorinis susitikimas Telšiuose

Šiemet XXXII Klaipėdos pilies džiazo festivalis, dedikuotas Prūsijos karalienės Luizės 250-osioms gimimo metinėms, tiesia ypatingus kultūrinius tiltus. Į Žemaitijos sostinę festivalis atvyksta su intriguojančia idėja – sukurti džiazinę paralelę tarp dviejų iškilių asmenybių, kurios realybėje niekada nesusitiko, tačiau muzikos dėka gali suskambėti viename laike ir vienoje erdvėje.
Karalienės Luizės dvasia čia simboliškai susitiks su Telšių sūnaus, pirmojo Lietuvos jūrų kapitono Liudviko Stulpino, švenčiančio 155-ąjį gimtadienį, dvasia. Viena – Europos elegancijos, diplomatijos ir karališkos šviesos simbolis. Kitas – nepalaužiamo užsispyrimo vyras, atvėręs Lietuvai kelius į pasaulio vandenynus.
Istorinis akcentas
Šis susitikimas turi kur kas gilesnę karinę-muzikinę prasmę, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Retas žino, kad karalienė Luizė turėjo garbės pulkininko statusą – 1806 m. kovo 5 d. Prūsijos karalius oficialiai paskyrė ją prestižinio Ansbacho–Bairoito dragūnų pulko vadove, o pats pulkas jos garbei buvo pervadintas į „Karalienės dragūnų pulką“.
Todėl scenoje pasirodysiantis NATO džiazo orkestras – profesionaliausių karinės muzikos atlikėjų komanda – istoriškai idealiai atspindės bendrą abiejų herojų dvasią. Tai bus pulko vadovės-karalienės elegancijos ir vandenynų kapitono disciplinos bei drąsos sintezė, kurioje visi mundurai transformuosis į laisvą džiazo ritmą.
Būtent džiazas taps tuo laisvu siūlu, kuris nusegs pareigų „antpečius“, nuims sunkias kasdienes „karūnas“ ir sujungs šias dvi legendas.
Vakaro metu NATO džiazo orkestro atliekamos galingos improvizacijos kvies ne tik klausytis, bet ir visa siela pajusti, kaip muzika nepripažįsta jokių geografinių, laiko ar asmeninių sienų, kaip ji augina laisvę ir telkia bendruomenę.
Klaipėdos pilies džiazo festivalio prezidentė Inga Grubliauskienė džiaugiasi šia istorine draugyste: „Esu neapsakomai laiminga, kad Klaipėdos pilies džiazo festivalio dvasia šiais metais taip galingai suskambės Telšiuose. NATO džiazo orkestro pasirodymas Žemaitijos širdyje taps mūsų didingos bendrystės simboliu, nes džiazas neturi sienų – jis turi tik atvirą širdį ir siekį draugauti. Žinant karališkąją Luizės praeitį ir jos ryšį su legendiniu dragūnų pulku, šis profesionalių karinių muzikantų koncertas įgauna tiesiog magišką istorinį kontekstą. Norisi tikėti, kad tą vakarą virš amfiteatro, kur džiazo ežeras susilies su jūra malonumo, karalienė ir kapitonas tyliai susitiks – per ritmą, per laisvę ir per žmogaus vidinę šviesą.“
Klaipėdos pilies džiazo festivalis jau daugiau nei tris dešimtmečius yra vienas ryškiausių tarptautinių muzikos renginių Lietuvoje, visuomet garsėjęs gebėjimu kurti tvirtus kultūrinius tiltus tarp miestų, kartų ir tautų. Šį kartą festivalis sujungia Telšius ir Klaipėdą į vieną neoficialią džiazo valstybę.
Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus neabejoja šio įvykio išskirtinumu: „Amfiteatras prie Masčio ežero šiandien yra ta vieta, kur susitinka gyva miesto energija, istorija ir ateities idėjos. Priimti Klaipėdos pilies džiazo festivalį ir NATO džiazo orkestrą mums yra didžiulė garbė. Kapitonas L. Stulpinas visada tikėjo drąsa ir laisve plaukti pirmyn, o džiazo muzikantai, demonstruodami aukščiausią profesionalumą, kalba apie tą patį – apie laisvę būti savimi be jokių rėmų. Tikiu, kad šis vakaras paliks gilų ir šiltą įspaudą mūsų miesto kultūriniame gyvenime.“
Birželio 25-osios vakaras Telšiuose žada tapti nepamirštama kultūrine bei istorine kelione, kurioje aprangos kodas bus tik vienas – laisva siela.
Kada: birželio 25 d. 18 val.
Kur: Telšių amfiteatras.
Renginys nemokamas.
Festivalį iš dalies finansuoja: Lietuvos kultūros taryba, Telšių rajono savivaldybė.
Daugiau informacijos: www.jazz.lt.
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