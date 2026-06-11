Vaikai nugalėjo režimą: Rusijoje atblokuotas „Roblox“

Maskvoje įsikūrusios pasaulinės kibernetinio saugumo įmonės „Kaspersky Lab“ duomenimis, minima platforma, leidžianti vartotojams kurti savo žaidimus ir dalytis jais su kitais, buvo vienas populiariausių mobiliųjų žaidimų Rusijoje, o 2025 metų pradžioje pagal vaikų praleidžiamą laiką dalijosi trečiąja vieta su „TikTok“.
Trečiadienį paskelbtame pranešime Rusijos skaitmenizacijos ministerija nurodė, kad „Roblox“ sėkmingai įgyvendino priemones, skirtas „apsaugoti vaikus, įskaitant mechanizmo, ribojančio prieigą prie žaidimų pagal amžiaus grupes, paleidimą“.
„Roblox“ taip pat įsipareigojo toliau kovoti su nepageidaujamo turinio platinimu platformoje“, – priduriama pranešime.
Rusija uždraudė prieigą prie JAV priklausančios platformos pernai gruodį, kaltindama ją ekstremistinės medžiagos platinimu ir „LGBT propagandos“ skatinimu.
Tuo metu „Roblox“ atstovas naujienų agentūrai AFP teigė, kad bendrovė yra įsipareigojusi užtikrinti saugumą ir gerbia „vietos įstatymus bei taisykles“.
Rusijos valstybės remiamos interneto cenzūros institucijos vadovė Jekaterina Mizulina gruodį sakė, kad gavo „63 tūkst. elektroninių laiškų“ iš nepatenkintų moksleivių ir tėvų.
„Tai kelia klausimą. Galbūt atėjo laikas ieškoti kitų būdų, kaip kovoti su pedofilais ir provokatoriais, kurie internete taikosi į vaikus?“ – sakė ji.
Bendrovės teigimu, „Roblox“ kasdien naudojasi apie 100 mln. žmonių, o jaunesni nei 13 metų asmenys sudarė apie 40 proc. visų jos vartotojų 2024 metais.
„Roblox“ uždraudė ir kitos šalys, įskaitant Katarą, Iraką bei Turkiją, daugiausia dėl susirūpinimo vaikų saugumu, o JAV Teksaso ir Luizianos valstijos dėl tos pačios priežasties padavė programėlę į teismą.
Rusija ne kartą grasino uždrausti užsieniui priklausančias svetaines. Žmogaus teisių gynėjų teigimu, tai yra platesnio masto institucijų bandymo kontroliuoti ir stebėti interneto naudojimą dalis.
Ketvirtadienį valstybinei naujienų agentūrai TASS komentuodamas situaciją, Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad „Roblox“ atblokavimas Rusijoje „rodo, jog visos paslaugos gali sugrįžti, jei jos laikosi įstatymų“.
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