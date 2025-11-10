Indijos sostinėje prie istorinio forto sprogus automobiliui žuvo mažiausiai 8 žmonės

Pranešus apie sprogimą prie vienų Raudonojo forto metropoliteno stoties vartų, į įvykio vietą nuskubėjo kelios ugniagesių mašinos, sakė miesto priešgaisrinės tarnybos. Sprogimo priežastis lieka neaiški.
Sostinės policijos atstovas spaudai Sanjay Tyagi (Sandžajus Tjagis) naujienų agentūrai AP teigė, kad žuvo mažiausiai aštuoni žmonės.
„Tiriame sprogimo priežastį“, – sakė jis.
Miesto ugniagesių vado pavaduotojas A. K. Malikas taip pat pranešė apie aštuonis žuvusiuosius ir sakė, kad dar 19 žmonių buvo sužeisti.
Raudonasis fortas, buvę imperatoriškieji rūmai, yra svarbus turistų traukos objektas Naujajame Delyje. Vietos žiniasklaidos filmuotoje medžiagoje matyti apgadinti automobiliai ir policijos kordonas įvykio vietoje.
Naujausi komentarai