Aliarmas Klaipėdoje: dingo berniukas

Socialiniame tinkle „Facebook“ skelbiama, kad paskutinį kartą su berniuku buvo bendrauta spalio 14 d. 14.50 val.
Anot artimųjų, jis „Studlendo“ stotelėje laukė tėvo. Pasirodo, kad minimoje vietoje vaikas nebuvo rastas, o ir telefonas buvo išjungtas.
Pirminiais duomenimis, vaikas dėvi mėlyną striukę bei pilką mokyklinę aprangą. Apie berniuko dingimą buvo informuoti ir policijos pareigūnai.
Pastarieji papildė informaciją tuo, kad dingęs 2014 m. gim. Patrikas yra apie 160 cm. ūgio, juodų plaukų, stambesnio kūno sudėjimo.
Mačiusius berniuką prašoma skambinti tel. 112 arba 070060712.
