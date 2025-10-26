Vilniuje – trijų automobilių avarija: išvažiuojantieji iš miesto stringa spūstyje

Kaip BNS sakė Vilniaus policijos budintis pareigūnas, 13.55 val. gautas pranešimas, kad susidūrė trys transporto priemonės: du „Hyundai“ ir vienas „Volvo“ automobiliai.
Į įvykio vietą iškviesti medikai, galimai nukentėjo moteris, jai šokas.
„Laukiam, kol medikai atvyks, apžiūrės ir tada priims sprendimą (ar gabenti į ligoninę – BNS)“, – BNS sakė budintis pareigūnas.
Dėl autoįvykio susiformavo ir eismo spūstys.
„Yra šiek tiek susidaręs išvažiuojant iš miesto kamštis, bet pravažiavimas yra, tai automobiliai ten juda po truputį“, – teigė pareigūnas.
