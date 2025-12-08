Vilniuje rastas vyro kūnas

Jo teigimu, sekmadienį apie 11 val. 35 min. Algimanto Petro Kavoliuko gatvėje, pagalbinėse patalpose, rastas nenustatytos tapatybės maždaug 45–50 metų vyro kūnas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Sostinėje aptiktas negyvas vyras, pirmadienį pranešė Policijos departamentas.
