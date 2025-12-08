 Vilniuje rastas vyro kūnas

2025-12-08 07:15
BNS inf.

Sostinėje aptiktas negyvas vyras, pirmadienį pranešė Policijos departamentas.

Policija
Policija / E. Ovčarenko/ BNS nuotr.

Jo teigimu, sekmadienį apie 11 val. 35 min. Algimanto Petro Kavoliuko gatvėje, pagalbinėse patalpose, rastas nenustatytos tapatybės maždaug 45–50 metų vyro kūnas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

