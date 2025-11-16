 Vilniuje pavogė garso aparatūrą, nuostolis – 40 tūkst. eurų

Vilniuje vagys iš pastato pavogė garso aparatūrą. Nuostolis siekia 4­0 tūkst. eurų, pranešė Policijos departamentas.

Pasak teisėsaugos, kad įvykdyta vagystė pastebėta šeštadienio naktį, apie 3 val.

Pirminiais duomenimis, garso aparatūra buvo pavogta išlaužus patalpų durų spyną. 

Nuostolis siekia 4­­0 tūkst. eurų.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vagystės. 

