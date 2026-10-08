Vilniuje nepilnametis apiplėšė jaunuolį

2010 metais gimęs užpuolikas, papurškęs 2008 metais gimusiam vaikinui ašarinių dujų, pagrobė jam priklausančią striukę, laikrodį bei grandinėlę ir pasišalino. Nuostolis – 950 eurų.
Įtariamasis ieškomas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
Vilniuje, Konstitucijos prospekte, komercinėse patalpose, trečiadienio vakarą nepilnametis apiplėšė jaunuolį, ketvirtadienį pranešė Policijos departamentas.
2010 metais gimęs užpuolikas, papurškęs 2008 metais gimusiam vaikinui ašarinių dujų, pagrobė jam priklausančią striukę, laikrodį bei grandinėlę ir pasišalino. Nuostolis – 950 eurų.
Įtariamasis ieškomas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
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