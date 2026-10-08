 Vilniuje nepilnametis apiplėšė jaunuolį

Vilniuje nepilnametis apiplėšė jaunuolį

2026-10-08 08:16
BNS inf.

Vilniuje, Konstitucijos prospekte, komercinėse patalpose, trečiadienio vakarą nepilnametis apiplėšė jaunuolį, ketvirtadienį pranešė Policijos departamentas.

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Vilniuje nepilnametis apiplėšė jaunuolį / Ernestos Čičiurkaitės / BNS nuotr.

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2010 metais gimęs užpuolikas, papurškęs 2008 metais gimusiam vaikinui ašarinių dujų, pagrobė jam priklausančią striukę, laikrodį bei grandinėlę ir pasišalino. Nuostolis – 950 eurų.

Įtariamasis ieškomas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.

Šiame straipsnyje:
apiplėšimas
nepilnametis
ikiteisminis tyrimas

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