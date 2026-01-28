 Vilniuje – medikų brigados avarija: po smūgio nukentėjo viduje buvęs mažametis pacientas

Vilniuje – medikų brigados avarija: po smūgio nukentėjo viduje buvęs mažametis pacientas

2026-01-28 10:11
BNS inf.

Vilniuje, Ukmergės ir Mykolo Lietuvio gatvių sankryžoje, antradienio vakarą į avariją pateko greitosios medicinos pagalbos automobilis.

Medikų automobilis kirto sankryžą degant raudonam šviesoforo signalui, jam į šoną atsitrenkė tiesiai važiavęs ir sankryžą kirtęs degant žaliam šviesoforo signalui automobilis „Mercedes-Benz“, trečiadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.

Greitosios pagalbos automobilio vairuotojas, gimęs 1975 metais, ir „Mercedes-Benz“ vairuotojas, gimęs 1986 metais, nenukentėjo.

Tačiau nukentėjo greitosios pagalbos automobilyje vežamas 2020 metais gimęs mažametis pacientas ir paramedikas, gimęs 1981 metais. Jie pristatyti į ligoninę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

